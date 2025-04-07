'От мавиков до дальнобойных дронов': Зеленский рассказал о наращивании производства БПЛА в Украине. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил об увеличении производства всей линейки беспилотников – от Mavic до дальнобойных дронов. Кроме того, известно об увеличении украинских возможностей для производства наземных роботизированных комплексов.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 1139-го дня войны. По словам президента, необходимо наладить постоянный, стабильный рост производства и поставку в войска всех нужных частей беспилотного компонента.

Зеленский заверил, что на этот год по этому вопросу "есть хорошие перспективы".

"Отдельно работаем по дронам на оптоволокне – только с начала этого года появились более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления. Уже 11 наших предприятий в Украине овладели производством именно таких дронов, и задача – достичь наибольших масштабов производства и поставок из возможных. Сегодня я поручил заключить контракты по максимуму", – сказал он.

Также президент отметил, что есть положительная динамика и относительно дронов Deep Strik, которые могут бить вглубь территории России.

"Конкретные цифры я называть не могу, но за этот год мы обеспечим необходимый объем для наших Сил обороны. Я хочу поблагодарить всех наших привлеченных предприятий, а также всех наших воинов, всех специалистов – всех, кто развивает беспилотный компонент для нашей армии, для всех наших сил", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте, в частности о Курской операции и нашем присутствии на Белгородщине.

"Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо – война должна возвращаться туда, откуда она пришла. Главная цель по-прежнему – максимально защитить нашу землю, защитить наши громады на Сумщине, Харьковщине от российских оккупантов. Главком докладывал об активности наших подразделений именно по линии границы также в так называемой серой зоне и непосредственно на территории врага", – сказал Зеленский.

По его словам, благодаря Курской операции удалось снизить давление на других направлениях фронта, в частности на Донетчине. Президент подчеркнул, что важно и дальше уничтожать российскую технику, всю логистику, которой пользуется оккупант.

"Я благодарю 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая почти год держит позиции в Волчанске. Также 25-я отдельная воздушно-десантная бригада, 1-й и 425-й штурмовые полки, которые защищают Покровское направление. Спасибо вам, воины! И еще – Белгородская область. Активные действия в эти дни – 225-й штурмовой полк. Молодцы, ребята! Горжусь каждым и каждым, кто дерется ради Украины! Обязательно нужно помогать Силам обороны и безопасности, нашему производству оружия, нашему государству. Только у Украины, которая имеет силу, будет всегда обладать и свободой", – отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский прокомментировал постоянные российские обстрелы украинских территорий и отметил, что Украина готовит ответные меры.

"Министр иностранных дел Украины докладывал сегодня о коммуникации с нашими партнерами, о всех ответных мерах на продолжение жестоких российских ударов. Мы работаем на всех уровнях. Россия должна отвечать за эту войну. И это будет – в любой доступной форме. Работаем и по новым оборонным пакетам для Украины – готовим соответствующие новости", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский рассказал, что украинские оружейники будут не только увеличивать производство дронов, но и сосредоточатся на усовершенствовании возможностей наших БПЛА преодолевать РЭБ и ПВО. Для этого требуются дополнительные контракты, финансирование и инвестиции.

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