'Призываем к решительным действиям': Украина инициировала срочные заседания профильных органов ООН и ОБСЕ

В понедельник, 7 апреля, Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, чтобы привлечь внимание к российским преступлениям. Одним из первых аргументов для этого стал циничный обстрел Кривого Рога террористами.

Видео дня

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига. Дипломат подчеркнул, что Украина призывает к решительным действиям.

"В результате баллистического удара России по Кривому Рогу на прошлой неделе погибли девять детей — наибольшее количество украинских детей, погибших в результате одной атаки с 2022 года. Россия нанесла удар по детским площадкам в обычном жилом районе. С кассетной боеголовкой, чтобы максимизировать потери", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что оба заседания состоятся завтра и будут способствовать продвижению мирных усилий и привлечению виновных к ответственности. Кроме того, решительная международная реакция на российские зверства имеет решающее значение. Такой террор никогда не должен стать нормой. Мы призываем как к решительному осуждению, так и к решительным действиям.

"Россия должна прекратить террор против украинских детей и гражданских, ответить на предложение США о полном прекращении огня, которое Украина приняла, и закончить войну", – подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью прилетела в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка.

7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены на днях траура. 6 апреля объявлен траур по всей Украине. Жуткие кадры с места прилета в Кривом Роге шокировали мир, обстрел осудили ряд мировых лидеров.

В РФ цинично заявили, что якобы избивали по ресторану, где "десятки военных" и "инструкторов НАТО" проводили "совещание". На самом деле там проходил форум красоты и празднования дня рождения.

Президент Владимир Зеленский назвал имена погибших детей и рассказал, что "было всего несколько минут после запуска из района Таганрога" до прилета. Он подчеркнул, что остановить убийства украинцев и установить устойчивый мир можно только благодаря силе и согласованной работе партнеров.

Напомним, что в понедельник, 7 апреля, в Спасо-Преображенском соборе Кривого Рога простились с Германом Трипольцем, который стал жертвой ракетного удара РФ по городу в прошлую пятницу. В момент террористической атаки девятилетний мальчик катался на качелях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!