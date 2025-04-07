Когда на кухнях говорили, что Соединённым Штатам Украина в качестве их части никоим образом не нужна, аргументом было то, что Америка просто не хочет кормить полсотни миллионов людей.

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Всё, однако, очень изменилось – и вовсе не потому, что украинцы все уже способны себя накормить. Во-первых, нас давно не полсотни миллионов и даже не 40, а сохранить бы хотя бы 30; во-вторых же (и это самое главное!), Америка – и Трамп особенно! – никого не собирается кормить!!!

И если речь идёт не о новых штатах, а о статусе, скажем, Пуэрто-Рико или Гуама либо каких-то других островов, включая не [очень] обитаемые (вопрос времени?), то в США могут решить, что отчего бы и нет.

Американцам не хватит собственных территориально-юридических примеров и прецедентов? Тогда их могут немного позаимствовать у Франции или - ещё больше - у Великобритании (в северной Атлантике и плюнуть некуда - попадёшь в какой-нибудь британский полунезависимый островной офшор)!

И всё это, понятно, ничуть не ради тех, кто на земле (хотя от офшорного статуса и они могут выиграть - наподобие аборигенов Атлантики), а прежде всего - ради того, что есть пока ещё под землёй, то есть металлов/минералов и не только, да и на поверхности что-то полезное, наверное, немного осталось.

Заодно и война ускоренно закончится, и россия отойдёт куда надо, и коррупции не будет (ведь за порядком последят из метрополии), да и ещё - если "неплохо получится", то американцы заимеют замечательный пример для Гренландии и прочего мира.

Впрочем, коль не при Трампе, то не исключено, что уже и никогда, так что заинтересованные потенциальные предатели независимости (а их, похоже, весьма достаточно!) могут поторопиться с продвижением соответствующего предложения, ибо лучшего времени для этого у врагов полноценного суверенитета не будет.

Кстати (и это очень важно!), никаких резких шумных сногсшибательных головокружительных решительных мероприятий для этого всего [почти] и не понадобится: всё может произойти постепенно, не сразу и даже незаметно.

Да, Украина, разумеется, не Гуам, но когда-то и Индию считали для Британии слишком большой, хотя впоследствии долгие годы (почти столетие!) прямого подчинения британской короне были не самыми худшими в истории современных Индии, Пакистана и Бангладеш.

Между прочим, их совокупное население после того выросло в почти 6 раз, что вывело их соответственно на первое, пятое и восьмое места в мире. То ли потому, что после Британии, то ли потому, что без неё стало легче.

Так или иначе, не нужно делать вид, будто в отношении Украины этой "прекрасной угрозы" сейчас вовсе нет.