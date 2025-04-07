ХАМАС запустил ракеты по Израилю, в ответ ЦАХАЛ получили приказ расширить операцию в секторе Газа: подробности и фото

Боевики террористической группировки ХАМАС в воскресенье, 6 апреля, выпустили около 10 ракет по Израилю с территории сектора Газа. После этого военные Армии обороны Израиля получили приказ о расширении военной операции в анклаве.

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Как сообщили на официальном Telegram-канале ЦАХАЛ, около пяти снарядов было перехвачено, но в нескольких районах есть падения обломков. Ракеты запускали из центральной части Газы.

"После сирен, которые прозвучали в 21:01-21:02 в районе Лахиш, было обнаружено около десяти снарядов, перелетевших на территорию Израиля из центральной части Газы. Около пяти снарядов были успешно перехвачены Армией обороны Израиля. Падения были обнаружены в нескольких районах. Солдаты Командования тыла Армии обороны Израиля направлены на место происшествия и действуют в сотрудничестве с израильскими силами безопасности", – сказано в сообщении.

Позже в ЦАХАЛ отметили, что нанесли удар по ракетной установке в секторе Газа, из которой были выпущены снаряды по территории Израиля.

Издание The Times of Israel пишет, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который во время нападения направлялся в Вашингтон, позвонил министру обороны Исраэлю Кацу и обсудил обстрел. Кац получил указание "продолжить и расширить" текущее наступление против ХАМАС в секторе Газа.

Издание отмечает, что ракетный обстрел Израиля 6 апреля стал наибольшей атакой ХАМАС после срыва перемирия и соглашения по перемирию и освобождению заложников.

"Как минимум одна из пяти ракет, которые не были перехвачены, попала в Ашкелон (город на юго-западе страны, расположенный на побережье Средиземного моря, южнее Ашдода. – Ред), нанеся ущерб и ранив одного человека", – сообщает израильская пресса.

Ранение получил 30-летний мужчина, его госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля Кац уже объявлял о расширении операции в секторе Газа после масштабных ударов по южной части анклава. По его словам, ЦАХАЛ будут двигаться для зачистки районов "от террористов и инфраструктуры и захвата обширной территории, которая будет добавлена ​​к зонам безопасности" Израиля.

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