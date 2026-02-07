Зрители изменили результаты Нацотбора 2026: результаты голосования в Дії

Зрительское голосование в финале Национального отбора на Евровидение 2026 существенно повлияло на итоговые результаты конкурса, что и определило победителя – певицу Lelѐka с песней Ridnym. Именно поддержка украинцев, которые выбирали фаворита через приложение "Дія" и SMS, могла изменить рейтинг участников в турнирной таблице.

Голосование традиционно составляет 50% от общего результата вместе с баллами жюри, поэтому для всех из десяти финалистов важным был каждый голос. Больше всего голосов получила Lelѐka, а меньше всего голосовали за группу "ЩукаРыба". Об этом сообщили во время прямого эфира.

Баллы зрителей распределили так:

1 балл – "ЩукаРыба"

2 балла – Valeriya Force

3 балла – Monokate

4 балла – Molodi

5 баллов – The Elliens

6 баллов – Mr. Vel

7 баллов – Khayat

8 баллов – Jerry Heil

9 баллов – Laud

10 баллов – Lelёka

В приложении "Дія" за своего фаворита проголосовали 208 тысяч украинцев.

Приобщиться к выбору представителя Украины могли все желающие в возрасте от 14 лет. Также поддержать артиста можно было с помощью SMS – достаточно было отправить сообщение с цифрой, соответствующей порядковому номеру финалиста, на специальный номер.

