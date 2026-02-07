Финал Нацотбора 2026: кому профессиональное жюри отдало победу

7 февраля десять финалистов Национального отбора на Евровидение 2026 встретились на одной сцене, чтобы продемонстрировать музыкальные перформансы и побороться за шанс представить Украину на международной арене. Выступления каждого участника оценивали члены экспертного жюри, среди которых: Руслана, ZLATA OGNEVICH, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко, а больше всего их смогла поразить LELÉKA с треком

Судьи оценили номер артистки в максимальные 10 баллов, выведя ее на первое место в рейтинге. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра трансляции финала Нацотбора.

LELÉKA представила на сцене Нацотбора на Евровидение 2026 композицию Ridnym, которая рассказывает о надежде, внутренней силе и нелегком пути к обновлению. По идее композиции, вера в исцеление природы и прочность корней помогает сеять новые зерна, из которых прорастает новое.

Баллы от профессионального жюри распределились следующим образом:

1 – The Elliens

2 – Molodi

3 – "ЩукаРиба"

4 – Valeriya Force

5 – KHAYAT

6 – Monokate

7 – Mr. Vel

8 – Jerry Heil

9 – LAUD

10 – LELÉKA

Напомним, что юбилейное 70-е Евровидение состоится в столице Австрии – Вене на одной из крупнейших крытых арен Wiener Stadthalle. Представители стран-участниц конкурса встретятся 12 и 14 мая в полуфиналах, а решающий этап запланирован на 16 число.

