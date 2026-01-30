Объявлен состав жюри Нацотбора на Евровидение 2026: кто будет выбирать представителя Украины

"Суспільне Мовлення" объявило состав профессионального жюри Национального отбора на Евровидение 2026. В этом году представителя Украины на международной арене будут выбирать пятеро экспертов вместо трех, как это было в предыдущие разы.

Места в креслах судей заняли культурные деятели из разных сфер индустрии музыки, что обеспечит подготовку лучшего номера для песенного конкурса. Соответствующая информация появилась на сайте "Суспільного".

Членами жюри Нацотбора на Евровидение 2026 стали:

Победительница Евровидения-2004 Руслана

Певица, сонграйтер и представительница Украины на Евровидении-2013 ZLATA OGNEVICH

Композитор и певец Евгений Филатов

Генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов

Режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко

Решение изменить панель жюри для нынешнего отбора креативный продюсер Герман Ненов объяснил так: "Их количество будет увеличено до пяти, и теперь это уже не просто группа судей, которые ставят общую оценку. Это экспертная панель, в которой каждый член представляет отдельный вектор, что является составляющей успешного выступления на Евровидении".

Судьи также успели поделиться своими ожиданиями от выступлений финалистов Нацотбора. Руслана хочет услышать композицию, которая "произведет революцию в музыке с помощью украинских элементов". А вот ZLATA OGNEVICH на первое место будет ставить на вокальные данные артистов, а также их искренность и харизму на сцене.

Для Евгения Филатова важными показателями хорошего выступления являются аранжировка и структура песни, вокальные данные и смысловой замысел всего перформанса. Со своей стороны Константин Томильченко подчеркнул, что будет обращать внимание абсолютно на каждый элемент постановки финалистов Нацотбора. А вот Виталий Дроздов сказал: Евровидение, это не просто конкурс, а возможность интегрировать украинскую музыку в мировой контекст.

Как ранее писал OBOZ.UA, организаторы отечественного соревнования сформировали шортлист из девяти финалистов, в который вошли: Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force и "ЩукаРиба". А вот 10-го претендента на шанс представить Украину на Евровидении 2026 выбирали зрители в приложении "Дія". Победителем голосования стал KHAYAT.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!