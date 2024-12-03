Новая пара в украинском шоу-бизнесе: Melovin намекнул на роман со Swoiia загадочным фото

Украинский певец Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) намекнул на новый роман. Артист спровоцировал слухи о том, что его сердце занято, опубликовав фото, на котором он целует не менее известную звезду – исполнительницу Swoiia (в прошлом – Ассоль).

Видео дня

Знаменитостей заметили вместе на музыкальной премии МУЗВАР, которая накануне отгремела в Киеве. Melovin поделился "фотоотчетом" с события в Instagram – на снимке он романтически целует Swoiia в лифте. На другой фотографии певец показал награду за "Лучший фан-клуб", которую в этом году получили поклонники исполнителя – меловинаторы.

Стоит отметить, что ранее Melovin уже интриговал подписчиков по поводу нового романа. Осенью артист намекнул на признание, опубликовав фото женской руки с обручальным кольцом. Как оказалось, предложение было совсем не руки и сердца – певец предложил Swoiia записать дуэт, а снимок был лишь "прогревом". Ранее Бочаров рассказывал, что звезда была любовью его детства, которая не оставляла его мысли длительное время.

Напомним, месяц назад певица объявила о разводе с мужем – бизнес-аналитиком Артемом Тараненко. Пара, чей брак длился 5 лет, переживала кризис в отношениях. Инициатором разрыва стала Swoiia.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как ведущий Люкс ФМ заявил, что хотел прогнать Melovin из эфира: удивленный певец публично отреагировал на наши материалы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!