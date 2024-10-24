MELOVIN рассекретил, кому сделал предложение и в чем его суть: она – девушка, в которую я был влюблен в детстве

Певец MELOVIN (настоящее имя – Костя Бочаров) раскрыл карты и рассказал кому и зачем сделал предложение. Оказалось, что его избранница – знакомая с детства, в которую артист был влюблен длительное время. Он признается, сейчас чувствует себя счастливо.

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Однако предложение касалось не руки и сердца, а создания дуэтной песни. Из-за того, что в сети фанаты певца, которых часто называют "меловинаторами", начали свои расследования, чтобы узнать таинственную избранницу артиста, он не удержался и решил рассказать детали сотрудничества в Instagram.

"Пришло время раскрыть карты, мои "шерлоки". Очень много разговоров и еще больше теорий о последнем посте. Я радуюсь, что люди подходят к этому со здоровым интересом. И да, многие угадали – она сказала "да" дуэту. Но для меня это больше, чем песня! Это воплощение детской мечты! Она – девушка, в которую я был влюблен долгое время в детстве. И я действительно счастлив! Как думаете, с кем будет новый дуэт? – заинтриговал певец.

Впрочем, недолго эта интрига продолжалась и в комментариях под постом фанаты оперативно раскрыли личность его напарницы. Ею оказалась певица SWOIIA (настоящее имя – Екатерина Гуменюк, а бывший псевдоним – Ассоль).

Для "меловинаторов" подсказкой стали публикации артистки в собственном профиле в Instagram. Украинцы обратили внимание на идентичный образ (джинсы и черный корсет), в котором певица позировала с MELOVIN, украшения и маникюр. В этом же образе SWOIIA была на интервью у журналиста Алексея Суханова.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, MELOVIN, считающий себя бисексуалом, заинтриговал свою аудиторию фотографией с женской рукой и подписью "Она сказала "да". На ладони сверкало массивное кольцо из натурального камня, но оно было на среднем, а не безымянном пальце.

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