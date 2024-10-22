Бисексуал MELOVIN намекнул, что сделал предложение и показал первое фото с любимой

Украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров ), совершивший каминг-аут в 2021 году как бисексуал, намекнул на помолвку с любимой девушкой. Исполнитель опубликовал фото женской руки, на которой сверкало массивное кольцо из натурального камня.

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"Она сказала "Да", – написал артист на своей Instagram-странице. На фоне снимка виднелась панорама вечернего Киева, а певец нежно держал руку предполагаемой невесты.

В прошлом году MELOVIN впервые прокомментировал личную жизнь в интервью журналистке Алине Доротюк. Тогда певец отметил, что на момент декабря 2023 года не находится в отношениях ни с парнем, ни с девушкой. "Отношений я не имею. Но имею немало поклонников и поклонниц. И мне это очень приятно. Я не закрыт для этого всего, я общаюсь. Я позволяю принимать внимание, выражение чувств людей", – поделился исполнитель.

Напомним, на столичном фестивале Atlas Weekend в 2021 году артист совершил каминг-аут – признание о бисексуальности, поцеловав на сцене молодого человека. На следующий день фанаты MELOVIN поддержали звезду и принесли на его выступление флаги ЛГБТ+ сообщества. "Так вот, друзья: главное – это любовь, главное – это когда мурашки", – произнес со сцены знаменитость, добавив, что "бисексуальность – не порок". Видео – смотрите здесь.

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