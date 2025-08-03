'Некоторые советуют: 'Не говорите, сколько вам лет!' Звездный диетолог Оксана Скиталинская – о своих 60, гастрофашизме и рецептах жизни в войну

В свои 60 она прыгает на батуте, мечтает о подиуме, имеет десять котов и безумное чувство юмора. Диетолог Оксана Скиталинская – постоянный эксперт популярных телепрограмм, ведет соцсети с многотысячной аудиторией, консультирует клиентов, среди которых немало известных и публичных людей.

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В интервью OBOZ.UA Оксана Скиталинская откровенно рассказала о возрасте, страхах, перезапуске карьеры после 45 лет. А еще – о силе привычных вещей, которые ничего не стоят, и о том, почему жареная картошка – это не катастрофа.

– Оксана, когда вас спрашивают, сколько вам лет, приятно ли вам удивить человека, который не знает точной цифры?

– Во-первых, я не считаю себя какой-то уникальной, даже считаю, что можно было бы лучше, если речь идет о внешности (смеется). Однако моя внешность по крайней мере натуральная. Хотя порой можно прочитать обо мне что-то вроде: "У нее просто очень дорогой пластический хирург". Нет, такого нет. Кроме всего прочего, после таких вмешательств нужно время на восстановление, а с моим бешеным графиком его найти довольно проблематично. Хотя, надо сказать, я положительно отношусь к современным методам омоложения.

Спокойно принимаю свой возраст, потому что мы живем во время, когда это уже не то, чего стоит стесняться. Да у нас до сих пор где-то можно встретить предвзятое отношение, дискриминацию или неравное обращение из-за возраста. Отказ в трудоустройстве, стереотипы и так далее. Но постепенно ситуация меняется. Кроме того, сами люди стали спокойнее относиться к возрасту, потому что сейчас существует много возможностей выглядеть лучше, чувствовать себя хорошо. У меня есть объект восхищения: очень нравится актриса Джоан Колинз, ей 92 года. Зайдите на ее Instagram и посмотрите на эту женщину! Прежде всего, невероятное чувство юмора – это то, что спасает нас в этой жизни.

– А еще – значительно более молодой муж.

– Да, почти на 30 лет. И она так хорошо реагирует, когда ее спрашивают о разнице в возрасте. Когда в очередной раз поинтересовались, отшутилась: "Ну умрет – так умрет". Мы не знаем, как проходит каждый ее день. Безусловно, что-то болит, что-то мешает жить. Но на люди выносит исключительно невероятный позитив. Она собирает букеты из цветочков, может выпить бокал вина, надевает роскошные шляпы.

Говорить о своем возрасте сейчас – это абсолютно нормально. Некоторые мне советуют: "Не говорите, сколько вам лет!" Но почему? Очень приятно, что ты в свои годы можешь прыгать, бегать, смеяться. Делать такие вещи, которые в представлении многих людей, более характерны для молодых. Конечно, с возрастом появляются определенные изменения: где-то может что-то там поболеть. Знаете, как в анекдоте: когда вам за 40 лет и, проснувшись, чувствуете, что ничего не болит, может вы умерли? Где-то что-то может что-то беспокоить. Но если есть регулярная физическая активность – то все в порядке. Это номер один, на мой взгляд, при соблюдении здорового образа жизни, даже – не питание. Причем регулярные двигательные нагрузки должны быть разными. Ну и плюс, конечно, правильная еда. А еще хорошо смотреть на жизнь с чувством юмора. Потому что, знаете, ну что такое 60 лет? Это же ерунда, не 80 или 90, правда же?

Мое жизненное кредо: никогда в жизни ничего нельзя бояться, следует постоянно пробовать что-то новое. Имеешь мечту – не отказывайся от нее. Вот я, например, сейчас хочу записаться на современные танцы – ездить дважды в неделю, а то и трижды. Что такое динамические современные танцы? Там и шпагат, и прыжки, и очень активные движения. Есть еще одна идея – возможно, не сейчас, но впоследствии – выйти на подиум. Не для того, чтобы кого-то удивить, а для себя. Потому что никогда не поздно начать что-то новое. Когда я перешла из хирургии в диетологию, мне было 45. Я начала с нуля, в совершенно новой сфере.

– А почему возникла необходимость так кардинально сменить направление деятельности?

– Хирургия – это безусловно интересно. Но возникли определенные обстоятельства: у меня травмирована спина и с годами боли давали о себе знать, поэтому надо было что-то думать. Гастроэнтерология меня не особо привлекала, хотя это тоже глубокая и важная наука. Но работать терапевтом в поликлинике, даже в частном центре, – как-то не мое. Не хватало драйва, ощущения движения вперед. Диетология – это интереснее. Когда я шла в эту сферу, казалось, что знаю немало о правильном питании. Но быстро поняла: это огромное поле для основательного изучения. Что такое аминокислоты, как они работают в организме? Какова истинная роль витаминов? Когда начинаешь глубоко изучать процессы, тебя уже нельзя обмануть какими-то рекламными обещаниями. Знаете, в стиле: "Ой, Петя, чего ты такой унылый?" – "Да сил совсем нет". – "Выпей вот это – завтра будешь летать!". Не будешь летать, Петр. Потому что сначала надо начать с простого: регулярной физической активности. Маленькими шагами – и только тогда, при необходимости, можно добавить витамины или добавки.

– Прошу, подскажите: какие привычки помогают лучше выглядеть, но ничего не стоят? Часто можно услышать: "Хочу измениться, но это дорого" – тренажерный зал, органические продукты, консультации специалистов... И действительно, это требует затрат. Но наверняка существуют простые, доступные каждому ежедневные действия, которые помогают быть здоровее.

– Смотрите, начнем с утра – момента, когда просыпаемся. Мы являемся частью природы, и, как все живое – цветы, деревья, растения – нуждаемся в солнечном свете. Человек, который проводит весь день в помещении, не получает и тысячной части благотворных воздействий естественного освещения, которые имеют огромное значение для обмена веществ. Это постепенно вызывает серьезные сбои в работе организма. Но стоит только выйти утром на дневной свет – запускаются сложные биологические процессы. Активируется определенная структура мозга, отвечающая за регуляцию суточного ритма, и наши органы начинают работать слаженно. Это дает заряд энергии на день – помогает мыслить четко, работать эффективно. Недаром говорят: "Утро вечера мудрее". Поэтому первое, что стоит сделать для улучшения самочувствия – выйти на дневной свет. И самое приятное – это абсолютно бесплатно.

Не обязательно отправляться в парк или в лес: достаточно выйти хотя бы на балкон, во двор, или даже просто открыть окно и подставить лицо лучам. Когда-то, при совке, везде висели плакаты вроде: "На зарядку становись!" И где-то во дворе всегда находился энтузиаст – в майке, семейных труселях – активно крутивший руками с гантельками под радио. Оно то смешно сейчас, но это на самом деле – действенно. Тогда еще микробиологи не писали популярных статей о биологических часах. Но интуитивно было понятно: утро – это момент, когда лучше всего накапливается бодрость. Свет, движение и воздух – вот три простых инструмента, запускающих внутренний мотор.

Поделать какие-то разминочки, упражнения – максимум 10-15 минут. Есть возможность больше – хорошо. Только ходьбы недостаточно, нужны отжимания, подтягивания, махи ногами, приседания, упражнения с опорой на руки. Такая активность не требует специального оборудования или абонемента в спортзал – все это можно делать дома или на улице. Почему это так важно? Потому что с возрастом (а иногда и раньше) мы начинаем терять мышечную массу – и если ее не поддерживать, последствия ощущаются быстро: слабость, снижение выносливости, постоянная усталость. Прекрасный и одновременно доступный способ активизировать мышцы – прыжки на скакалке. Я очень советую обратить внимание на страницу в Instagram одной невероятной женщины – американки по имени Энни Джудис. Ей уже за 80, а она демонстрирует такие трюки со скакалкой, что просто дух захватывает. Глядя на нее, я и себе надумала купить небольшой батут, чтобы разгрузить суставы и просто почувствовать эту детскую радость от движения.

Далее – пьем стакан теплой воды. Что только не пишут об этом блогеры, одни – что чуть ли не чудодейственное средство, другие – что обман и манипуляция. А правда, как всегда, посередине. Вода – это просто вода. Но если мы выпиваем ее натощак, она быстро всасывается в организм и попадает в кровь. А это очень важно, потому что за ночь мы теряем влагу – через дыхание, пот, мочеиспускание, когда ходим в туалет. Кровь становится гуще, и стакан воды помогает ей снова приобрести нормальную текучесть. Кроме того, это стимулирует желчеотделение. Желчный пузырь начинает наполняться активнее, и это способствует нормализации состава желчи. А если говорить просто – уменьшается риск образования камней. Вода по утрам запускает легкое естественное "промывание" системы – мягко и без вмешательства извне. И опять же – это ничего не стоит.

Далее – о еще одном чрезвычайно важном эффекте движения. Физическая активность способствует снижению воспалительных процессов. С возрастом в организме человека начинает вырабатываться больше так называемых воспалительных молекул. Особенно активными в этом смысле являются жировые отложения в области живота. И речь не только о том "жирочке", который можно взять в руку, а о висцеральном жире – том, что окружает внутренние органы. Его часто видно внешне как выпуклый, твердый животик – такой себе "барабанчик". Это особенно характерно для мужчин, а также женщин после менопаузы. Почему это проблема? Клетки этого глубокого жира выделяют целый коктейль воспалительных веществ, которые буквально "плавают" в крови, попадают в органы и ткани, провоцируя так называемое стерильное воспаление – без бактерий или вирусов, но с постоянным внутренним напряжением для иммунной системы. А уже на этом фоне начинают развиваться различные "поломки" в организме. И вот здесь движение, даже умеренное, играет роль природного противовоспалительного средства.

Я всегда за любую активность. Если спортзал далеко – занимайтесь дома. В интернете множество бесплатных видеоуроков – на любой уровень подготовки и вкус. Лично я живу в лесу, и каждая поездка – это долго, поэтому мой выбор: домашние тренировки. Наш дом – в кооперативе недалеко от Киева. Соседи есть, но немного далеко, мы больше сами по себе. Построили несколько домиков – для себя, гостей. И почти каждые выходные кто-то у нас живет. Я за то, чтобы поддерживать социальные связи. Кто-то скажет: "Ой, гости – это надо их накормить, постелить, расходы..." – ну да. Но живое общение, эмоции, ощущение близости – это то, что питает наш организм не хуже правильного питания. А еще мы перестаем чувствовать себя одинокими. А одиночество, как показывают исследования, – один из ключевых факторов риска для здоровья.

Объясню на таком примере. Известно, что в мире есть так называемые голубые зоны – регионы, где зафиксирована наибольшая концентрация долгожителей. Этот термин ввел исследователь и журналист Дэн Бюттнер. На первом месте – Окинава в Японии. Далее – Сардиния в Италии, Никоя на Коста-Рике, Икария в Греции, Лома-Линда – это Калифорния в США. Секрет долголетия этих людей в простых вещах: чистый воздух, физическая активность, натуральная еда, и – сильные социальные связи. Они не одиноки, имеют "своих людей" рядом. И мы тоже можем так.

Откровенно скажу: по натуре – я интроверт. Не социофоб, нет, но мне действительно лучше думается, работается, концентрируется на чем-то в тишине. Тем не менее, сознательно учусь выходить из своего кокона, потому что понимаю, что общение – это витамин для психики. У меня есть замечательные друзья, и мы регулярно видимся. Некоторые из них – публичные личности, очень официальные на людях. Но стоит нам собраться – и все, шутим, иногда даже дурачимся, как дети. А посмотрите на европейских бабушек. Такие веселенькие, ухоженные, с кучей яркой бижутерии – хохочут себе в компании где-то в кафе. И не чувствуют одиночества. Они – часть социума. А у нас старенькие – часто одиноки, а отсюда куча болячек, депрессия. Так они и живут, слушая о себе: эти старики ворчливые, недовольные всем, надоедливые. А почему? Потому что одиноки. Поэтому всегда советую: держите связь с близкими и родными. Конечно, бывают и конфликты, и недоразумения, но родная кровь – это родная. Все равно все помиримся. Я, например, ежедневно на связи с дочерью, мамой, сестрой.

– Из вашего рассказа мы немного узнали о семье. А как насчет мужа – в публичном пространстве нет об этом никакой информации.

– Я во втором браке. Многие думают, что Скиталинская – это фамилия моего теперешнего мужа, но это не так. Это фамилия – первого. Второй – совсем не любит публичности. Мы родились в один день, но он младше меня. Не хочу говорить насколько, не думаю, что это нужно афишировать. Вместе мы уже 27 лет.

Дочь Катя сделала блестящую карьеру. Когда-то она искала для себя качественное образование – закончила два факультета в Киево-Могилянской академии, получила степень магистра за рубежом. Впоследствии стала экспертом по международному образованию, работала региональным директором одной из ведущих международных бизнес-школ. Но, несмотря на высокую зарплату, признавалась: рутина затягивает. Сейчас занимается научными стартапами. А я всегда говорю: "Пока ты молод – делай то, что действительно хочешь. Не бойся! Мечтаешь жить в Америке – будешь жить, хочешь учиться в Гарварде – так и будет, хочешь открыть собственное дело – откроешь. Даже полететь в космос – это возможно!"

– В этом контексте вспомнилась история, которую рассказывал телепродюсер Игорь Кондратюк в интервью нашему изданию. На какую-то годовщину программы "Караоке на Майдане" коллеги подарили ему телескоп. Каждый вечер он вместе с дочкой наблюдал в него звездное небо – они много об этом говорили, смотрели документальные фильмы. А в этом году она стала дипломированным специалистом по космической инженерии в США.

– Поддерживать детей на пути к их мечтам – это очень важно. Но не менее важно дать им установку: никто особо помогать не будет. Если окажется иначе – будешь бесконечно благодарен. Но обычно, когда мы оглядываемся назад на свою жизнь, кто нам помогал? Мы сами себе. Все, что имеешь, – это результат того, что в какой-то важный момент сделал определенный шаг. Потом – еще один. Поэтому не бойтесь! Сейчас такая жизнь, что ты не умрешь с голоду и не будешь спать на вокзале. Не те времена! Поэтому рискуй, пробуй новое, потому что это настоящий кайф.

Недавно мне исполнилось 60 лет. Кто-то может подумать: "Еще немножко – и она умрет" (смеется). Кто такое сказал? Пока у меня есть руки и ноги, я буду прыгать и танцевать по этой жизни. Сегодня немного приболела, даже думала перенести наше интервью, но собралась. Пусть и с немного повышенной температурой. Но у меня классный муж, который подает мне воду, кофе в постель – это приятно. Так болеть – комфортно.

– Интересно, что обычно ежедневно на вашей тарелке? Какие продукты являются для вас незаменимыми, а каких принципиально избегаете?

– На первом месте – зелень. Ее не нужно много: достаточно нескольких веточек разной – немного той, немного другой. Часто бывает капуста – она чрезвычайно низкокалорийная, богата клетчаткой, наполняет желудок и хорошо насыщает. Причем как в свежем виде, так и тушеная или вареная. Вкусная, хрустящая, сочная, а если еще и немного приправить – уже полноценное блюдо. К тому же, капуста обладает противовоспалительными свойствами и способствует омоложению на клеточном уровне. В общем все крестоцветные – брокколи, цветная, белокочанная и краснокочанная капуста, брюссельская, савойская, репа, редис, редька, хрен, горчица, кресс-салат, руккола – очень полезны. Они прекрасно поддерживают работу печени. А здоровая печень – это здоровый мозг. Далее – ягоды. Особенно те, что имеют яркий насыщенный цвет. Голубика – хорошая ягода, но более современная. Полезнее – лесная черника, которая полностью темная и внутри. Именно в таких ягодах больше всего антоцианов, поддерживающих зрение, сосуды и нервную систему. Еще – два-три орешка, кисломолочный десерт с семенами льна.

И главное правило: избегайте продуктов длительной обработки. Если нет времени готовить и покупаете что-то готовое – пусть это будут котлеты из нормального фарша, но не панированные и не замороженные. Мой муж иногда шутит: "Выключай свой гастрофашизм – нажарим сегодня картошечки". Почему бы и нет? Один раз поели – ничего страшного. Но в целом жареного лучше избегать – это источник большого количества воспалительных молекул.

– Как выспаться, когда каждую ночь над головами – сирены, взрывы, ракеты и "шахеды"? Как в таких условиях хоть немного снять напряжение?

– В нынешних реалиях полноценный сон стал роскошью, но организму все равно нужно восстанавливаться. Попробуйте укладываться спать пораньше. Например, около 22:00. Это дает шанс пройти хотя бы один полный цикл сна до полуночи – ведь именно после 12-ти обычно начинается активность "шахедов" и ракет. Один цикл сна длится примерно 90 минут, и в течение ночи их должно быть 5-6. Даже один качественный цикл до первых взрывов – уже вклад в восстановление. Второе важное правило – ложиться спать каждый день примерно в одно и то же время. Это помогает вашим биологическим часам не "сбиваться", даже в хаотичных условиях.

Если есть возможность где-то немножечко поспать днем – не пренебрегайте этим. Однако это не должен быть долгий сон, достаточно 10–15 минут. Поставьте будильник, найдите тихое место, просто закройте глаза и позвольте мозгу отдохнуть. Даже если вам кажется, что вы не спали – фаза поверхностного сна могла наступить, и она уже дала пользу. Такой "микросон" – это суперполезная практика. Важно не перетягивать: если перейти в более глубокий сон, потом будет трудно проснуться, и ощущение вялости только усилится. Фаза поверхностного сна даст вам немало энергии, фаза глубокого – это уже для ночи.

– Когда вокруг столько боли, потерь и неопределенности – что вас держит? Что дает радость, смысл или хотя бы короткий миг покоя?

– Мои коты – их у меня десять. Все очень разные. Было девять, но как-то мы поехали отдохнуть на Закарпатье – и там нашелся еще один, микроскопический, полосатый. Идем по улице – бежит за нами, не отстает. Занесли его в дом, который арендовали, – спросили у женщины, которая убирала: "Может, возьмете?". Отказалась. Пошли по соседям – то же самое. У меня в машине всегда есть корм – откармливаю бездомных "хвостиков". Он поел, заснул у нас на кровати. Ну что было делать? Повезли домой. Проехал тысячу километров. Когда увидел других котов – стоял насупленный, но со временем привык.

А началось все давно: сначала подобрали одного котика, потом – другого, где-то в лесу. И пошло-поехало. Есть Чуби (полное имя – Чубака), черные брат и сестра – Джунько и Нюнька. Два других брата – Люйко (полное имя Луи) и Кузя. Есть Маруся, Михасина (она же Цыган, в зависимости от ситуации), и, конечно, Паралончик. Одна кошка родила, потом – другая. Мы же не знали, что они беременны! Я по вечерам плакала по вечерам: "Что же с этим всем будет?" Часть удалось пристроить в хорошие руки. Иначе их было бы уже двадцать пять.

Отдельная история – наша киса Паня. Я привезла ее из приюта, где произошел пожар. Поехала на Троещину, забрала. Ее тело было все обожжено, потеряла глаз. Я мазала ее Пантенолом, поэтому назвали Панькой. Сейчас она такая толстая, что представить трудно. Животом подметает пол, но летает по дому и двору, как ракета! К нам очень ласковая, но другим – "дает прикурить". У меня их столько не потому, что я просто обожаю котиков. Просто каждый из них был обречен. Я не скажу, что я очень религиозный человек, но стараюсь помогать тем, кто нуждается. Даже через муравьев переступаю во дворе, потому что это тоже живое, мне жаль.

Когда тепло, все мои коты – на террасе. Заходят в дом только поесть. Оккупировали всю садовую мебель – по два-три на каждом кресле. А вот зимой немного сложнее: все переселяются в дом. Расселяются по всему дому: кто-то на диване, кто-то – на стульчике, в кладовке, кто-то – в нашей кровати. Но в доме чисто – робот-пылесос работает каждый день. Они очень воспитанные: никогда громко не просят есть. Просто подходят – все десять – и молча смотрят на тебя. Я даю одному – все терпеливо ждут, и так – по очереди. У каждого своя миска, в чужую не лезут. Поели, пооблизывались – и спать. Вот так и держимся.

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