Кома, бизнес во время войны и мировая слава. Чем живет и как выглядит самая красивая бабушка планеты из Украины

Одесситке Светлане Гасс на прошлой неделе исполнилось 66 лет – и в это трудно поверить. Эффектная женщина живет у моря, руководит собственным салоном красоты, носит каблуки, активно занимается спортом и покоряет мировые подиумы. Глядя на ее стройную фигуру и изящную осанку на фотографиях в Instagram, отмечаешь, что выглядит максимум на 40 лет, но сама она открыто говорит о своем возрасте. Более того – гордится им. Когда ей напоминают, что она уже бабушка, улыбается: "Это звучит гордо".

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В интервью OBOZ.UA Светлана Гасс рассказала о том, как пережила с вторжением серьезную болезнь, призналась, почему не боится возраста, а также – чем питается, чтобы сохранять стройность и энергию. А еще – как стала супербабушкой мира и почему, несмотря на войну, категорически отказывается выезжать из Украины.

Несколько лет назад Светлана вышла на международную сцену, приняв участие в конкурсе Mrs. Grandma Globe в Болгарии. И не просто приняла участие, а завоевала титул супербабушки мира. Вскоре последовала поездка в США, где снова показала "кто тут бабушка", устроив звездные выходы на подиум в окружении представительниц зрелого возраста со всего мира.

"Мне было 58 лет, когда дочь сказала, что подала заявку на конкурс красоты в Болгарии, – вспоминает то время Светлана. – Ответила: "Молодец!" Я же думала, что это она собирается участвовать. А она выдала, что конкурс – для бабушек, и записала меня. Я сразу: "Нет, не поеду! Ну что ты?" Но она настояла: "Мама, это твой второй шанс. Жизнь заиграет новыми красками, появятся новые интересы".

"Раньше я участвовала в разных конкурсах и мероприятиях, но такого уровня – никогда. В итоге согласилась, поехала – и выиграла, – улыбается Светлана. – После этого ко мне обратились представители американского конкурса Ms. Transcontinental Classic. Я отправилась в Атланту и там тоже стала победительницей. Это было невероятно – новая глава жизни стала для меня настоящим открытием. Получила огромное удовольствие от конкурса и самой страны, увидела, как за границей женщины живут и легко относятся к возрасту: путешествуют, развиваются".

Впоследствии Светлана Гасс попала в Книгу рекордов Украины в номинации "Самая успешная модель почтенного возраста": "Мне позвонили организаторы, потом приехали прямо на работу – в салон, устроили небольшую церемонию, вручили диплом. Позже пригласили в Киев, уже официально вручили саму книгу. Было очень волнительно – держать в руках издание, где есть твое имя". "Как поддерживаю свежесть и энергию? – задумывается. – Волшебные таблетки, пластические операции – это не моя история. Занятия в тренажерном зале, продуманный уход, косметология, правильная еда – это да".

В свой день рождения Светлана заказала несколько тортов: один принесла в спортивный зал, второй – в косметический салон: "Выложила в свои соцсети видео – просто, как есть, живое, снятое на телефон. На празднике дома были только самые близкие – моя дочь, родные, семейный круг. Больше никого. В последние годы я отмечаю дни рождения очень спокойно, в узком кругу, потому что сейчас – война".

Светлана говорит, что все изменилось после полномасштабного вторжения – жизнь стала другой. Кроме всего, именно в те непростые месяцы она столкнулась с тяжелым испытанием – серьезными проблемами со здоровьем: "Все произошло внезапно. Я попала в больницу с отравлением – было сильное обезвоживание, критическое состояние. К сожалению, во время оказания реанимационной помощи произошел компрессионный перелом позвоночника – серьезно повредился в двух местах. Некоторое время я находилась в коме. Потом – почти три месяца по больницам, постоянные попытки восстановиться, однако ничего не помогало. Вес упал до 46 килограммов. Но врачам таки удалось привести меня в чувство, хотя было очень трудно".

"Полтора месяца лежала дома – была угроза, что не поднимусь, – продолжает Светлана. – Мне в лицо говорили, что в моем возрасте восстановление – почти чудо. Но чудо произошло, потому что не сдалась. Совсем не было сил, но держал внутренний стержень. Впервые, когда смогла доползти до балкона, вышла на свежий воздух – принять солнечные ванны – и увидела, как люди спокойно ходят. В тот момент подумала: "Боже, они даже не представляют, как им повезло – иметь возможность ходить". Понимаете? Когда мы здоровы, это – настоящее счастье. Я через многое прошла в жизни. И возраст – не помеха, когда ты спортсменка. Наверное, именно спорт меня и вытащил. Постепенно начала вставать, заниматься йогой – ко мне приходила подруга-тренер".

"На костылях выходила гулять с собакой, – продолжает Светлана. – Мой Макси, когда вернулась из больницы, всю ночь лежал возле меня, боясь пошевелиться – так заскучал. А когда мы выходили вместе на улицу – старался держаться подальше от меня, чтобы ненароком не задеть. Я ничего не писала в то время в соцсетях. Даже друзьям и родным особо не рассказывала – не люблю жаловаться. Считаю, что с возрастом мы не должны перекладывать свою жизнь на плечи детей. Важно самим сохранять здоровье – это и есть наша поддержка для детей. Но дочь все-таки настояла и приехала, с собакой помогали девочки с работы, продукты заказывала доставкой – вырулила. Шаг за шагом вернулась к тренировкам и привычному ритму жизни".

Но потом случилась новая беда: "Мою маму подкосил инсульт. В больницу не взяли: ни за деньги, ни по знакомству – 86 лет, война. Я ухаживала за ней дома как могла, боролась, но в итоге потеряла. Это было больно и несправедливо. Но даже после такого – смогла подняться. Потому что когда все вокруг рушится, нужно держаться хотя бы за мысль: жизнь продолжается".

"Я просыпаюсь очень рано – без пятнадцати шесть, – описывает Светлана свой режим дня, который не меняется много лет. – Первым делом пью теплую воду. Это моя привычка на протяжении всей жизни, без нее никуда. Чуть позже – чашечку кофе. Я даже специально езжу в любимую кофейню, там знают, как перемалывать зерна именно под запарку, которая мне нравится. К кофе беру пару фиников, орешков, маленький кусочек сыра – всего понемногу. После этого – тренировка. Всегда прихожу в зал в семь утра – в это время меня еще никто не может побеспокоить. Никто не звонит, не пишет – я нужна только себе и могу спокойно заниматься. За жизнь у меня было много хороших тренеров, и спорт стал постоянным спутником: гимнастика, плавание, велосипед, йога. Сейчас тренируюсь три раза в неделю, а в остальные дни делаю дома зарядку. Без движения я просто не я".

"Завтракаю обычно в 10 утра, – продолжает Светлана. – Это может быть какая-то каша (я их чередую), омлет, авокадо или какой-то вкусный бутерброд, как шучу, на "порядочном хлебе". Все просто, но с душой. Обедаю между двумя и тремя часами дня. Готовлю что-то полезное – например, паровые мясные котлеты с кабачком, луком – без всего лишнего. Молодая картошка, зелень, салат – я за простую еду, но качественную. Первое-второе-третье – это не мое. Газировку не пью вообще, сладкое не люблю. Раньше могла побаловать себя круассаном, но сейчас организм сам от этого отказывается. Я не запрещала себе – просто не хочется".

"Ужинаю в шесть вечера, – делится Светлана. – Чаще всего это салаты или что-то легкое: запеченная рыба, отварное мясо. Стараюсь, чтобы вечерняя еда была максимально щадящей и полезной. Мне нравится такой ритм. Он дает энергию, настраивает на правильную волну. Я не сижу на диетах – просто живу так, как хочу себя чувствовать: легко, бодро и с любовью к себе. Много гуляю с собакой – ходим на море, скоро начну плавать".

О своих параметрах Светлана говорит открыто: "Сейчас мне 66 лет, рост – один метр 72 сантиметра, может, немного меньше стал с возрастом – позвоночник дает о себе знать. Вес – около 60 килограммов, иногда чуть больше. А вообще мой комфортный – 58".

На вопрос, как обеспечивает себя, Светлана отвечает: "Скажем так, раньше все было стабильно. Мой салон красоты открылся почти 23 года назад. Я тогда много путешествовала, смотрела, как это устроено за границей, и думала: "А почему бы и у нас не сделать так же красиво и удобно?" Там уже все было по записи, комфортно, а у нас – придешь в парикмахерскую, сядешь и ждешь часами своей очереди. А мне хотелось дать нашим женщинам что-то лучше, настоящую заботу о себе, уровень. Так и родилась идея. Но с началом большой войны все изменилось. Многие уехали – и клиенты, и мастера. А я в это время еще и в больнице лежала – рассказывала вам. Позже мы потихоньку начали восстанавливаться на работе. Сейчас я и сама работаю мастером: делаю массажи лица, уходовые процедуры. У меня есть свои постоянные клиентки. Конечно, все непросто, но держусь. Пенсия? Есть, но небольшая – какая она может быть у нас, сами понимаете".

"Это уже вторая война – и для меня, и для дочери, – продолжает Светлана. – Когда-то я вышла замуж в Грузии, мы жили в Сухуми. Там началась война в 90-х, муж погиб. Это тяжелая тема для меня... Мы остались с маленькой дочкой и не могли ни выехать, ни улететь – все было перекрыто. Жили в страшных условиях: без света, воду давали на час в день. Я грела ее в огромной кастрюле, чтобы успеть искупать ребенка. У нас в одной комнате стояла буржуйка – еду готовили на скорую руку. Выживали как могли. Но зато я тогда научилась готовить абсолютно все из грузинской кухни. И обожаю ее до сих пор".

"Со временем все-таки удалось вернуться в Украину, – рассказывает Светлана, – но дочь до сих пор не может избавиться от тяжелых воспоминаний. Когда началось полномасштабное вторжение, она вместе со своим сыном уехала за границу – искать хоть какую-то безопасность. Сейчас живут в Португалии. Она маркетолог, работала много лет в одной компании, знает несколько языков – умная, способная, но пришлось все бросить. Сейчас, когда приезжает в Одессу и видит разрушенные дома, рыдает. Говорит: "Мама, почему люди не плачут? Как они это выдерживают?" Я не знаю, привыкли, наверное... Для себя решила однозначно: ни за что не поеду. Как бы тяжело ни было – это мой дом".

"После того как не стало мужа, в моей жизни появлялись ухажеры, – делится Светлана личным. – Но в каждом я искала мужа... А сейчас у меня просто нет времени думать о том, чтобы впустить кого-то в свою жизнь. Часто в салоне провожу весь день. В свободное время вяжу немного – вот недавно внуку носочки связала. Кроме этого, веду страницы в соцсетях – интернет помог, все сама изучала: и как снимать, и делать монтаж, и писать тексты. Люблю делиться в соцсетях своей жизнью, чтобы женщины, которые, можно сказать, поставили на себе крест, задумались и начали жить по-новому. Некоторые, сорокалетние, мне пишут: "Все, конец, дальше ничего нет".

"Заботиться о себе нужно в любом возрасте. Мои тексты в Instagram – это отражение моей души. Делюсь с людьми позитивом, чтобы в это непростое время им стало хоть немного легче. А о плохом почти никому не рассказывала – вы первая, кому я сегодня так доверилась. Когда на некоторое время исчезла из соцсетей, мне писали: "Наверное, ты уже в Америке?" Раньше я часто бывала за границей и слышала от подруг: "Так хочется там жить!" Я всегда отвечала: "Вы просто не понимаете, что такое Украина". Путешествовать – да, это прекрасно, но жить где-то далеко – я не смогу. Где бы ни была и как бы ни было хорошо, всегда хочу домой. Только в Одессу. Я люблю этот город, обожаю море и нигде не чувствую себя так, как здесь".

"После болезни долго восстанавливалась, но сейчас снова чувствую себя прекрасно, энергия кипит. Я считаю, что любая женщина, действительно любая, если будет правильно питаться и следить за собой, обязательно увидит результат. Часто говорят, что правильное питание – это дорого. Но на самом деле можно купить брокколи и есть небольшими кусочками – килограмм же сразу не съешь. Несколько ягод клубники, одно киви – понимаете? Или, например, я очень люблю йогурт с семенами чиа, даже выкладывала свои завтраки в соцсетях. Нарезала туда немного фруктов – и вот вам полезная и вкусная еда".

"Когда люди узнают, сколько мне лет, обычно удивляются, не верят своим глазам, – признается Светлана. – Я сама иногда смотрю в зеркало и думаю: "Да как так? Мне же 66!" Дочь иногда спрашивает: "Мама, ты вообще чувствуешь свой возраст?" А я отвечаю: "Совсем нет, больше не переживаю". Она удивляется: "Как не переживаешь? Раньше же волновалась". А я, честно говоря, уже и не помню этого. Видимо, просто переросла. Я абсолютно спокойно сейчас отношусь к своему возрасту, честно. Чего переживать? Мы все с каждым годом взрослеем, и это нормально. Не вижу смысла оглядываться назад – только вперед, без страха и сомнений".

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