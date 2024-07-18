Названа новая 'Мисс Вселенная Украина': победительницей стала одесситка, помогающая бабушкам и дедушкам. Фото

Новой "Мисс Вселенная Украина" стала одесситка Алина Пономаренко. Ее выбрали в онлайн-формате, поскольку во время полномасштабной войны было решено воздержаться от помпезных шоу.

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О том, что красавица из Одессы получила корону и представит Украину на самом престижном конкурсе красоты в Мексике, рассказали в Instagram. Цель участия украинки в "Мисс Вселенная" – в который раз напомнить миру о геноциде нашего народа и военных преступлениях России.

"Партнеры из Miss Universe (США) выразили нашему народу соболезнования и поддержали решение провести отбор представительницы от Украины в режиме онлайн-собеседований, как и в прошлом году. Отбор продолжался несколько месяцев, среди большого количества претенденток были замужние/разведенные женщины, матери с детьми. По результатам полученных анкет, видеовизиток и проведенных собеседований, победительницей стала Алина Пономаренко", – говорится в посте.

Традиционно победительницу выбирали, опираясь не только на ее красоту, но и на социально полезную деятельность. Нынешняя титулованная красавица создала социальную инициативу "Дерево любви", которая поддерживает бабушек и дедушек города Одессы.

Когда полномасштабная война всколыхнула страну, Алина с неравнодушными друзьями решили посвятить себя именно этой социальной группе, снабжая их лекарствами, продуктами и вещами первой необходимости. Кроме этого, она часто посещает стариков просто для того, чтобы пообщаться с ними.

"Стать "Мисс Вселенная Украина" – это не просто о победе в конкурсе красоты. Представлять Украину на "Мисс Вселенная" – большая честь для меня и возможность для нашей страны еще раз быть услышанными. Моя мечта стать "Мисс Вселенная Украина" основывается на стремлении служить своей стране, поддерживать наших героев и помогать людям, которым нужна поддержка", – прокомментировала победу одесситка.

Напомним, в прошлом году Украину представляла Ангелина Усанова. Хотя ей не удалось попасть в топ-20, девушка достойно заявила о себе и не поддалась на провокации россиянки.

Ранее OBOZ.UA писал, что 60-летняя Алехандра Родригес , победившая на конкурсе красоты "Мисс Вселенная Буэнос-Айрес" и ставшая первой обладательницей короны в таком возрасте, призналась, как ей удается сохранять молодость.

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