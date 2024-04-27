'Мисс Вселенная Буэнос-Айрес' Алехандра Родригес, которая в 60 лет выглядит максимум на 40, раскрыла свой секрет успеха и показала фото в купальнике

60-летняя Алехандра Родригес, победившая на конкурсе красоты "Мисс Вселенная Буэнос-Айрес" и ставшая первой обладательницей короны в таком возрасте, призналась, как ей удается сохранять молодость. Журналистка имеет конкретные ритуалы красоты, а также шутит о жизненных обстоятельствах, которые заставили ее чувствовать себя более раскрепощенной и уверенной.

Как пишет Оdditycentral, в сети вокруг победы 60-летней участницы не утихают обсуждения. Многие были шокированы тем, что женщине больше 40 лет, а другие утверждают, что у нее есть все шансы на победу в конкурсе "Мисс Аргентина", который открыл бы Алехандре дверь к "Мисс Вселенной".

"Я очень взволнована и довольна тем, что выиграла титул "Мисс Буэнос-Айрес 2024". Я хочу показать всем женщинам, что у красоты нет возраста и что мы можем преодолевать барьеры", – заявила победительница.

Она ведет здоровый образ жизни, но также очень упорно занимается спортом и ограничивает себя в питании.

"Я тренировалась физически, работала над своей уверенностью и совершенствовала свои навыки на сцене. Я хотела показать, что у женской силы нет границ", – пояснила обладательница короны.

Алехандра Родригес рассказала, что занимается спортом трижды в неделю, практикует прерывистое голодание, предпочитает здоровую пищу, а также пользуется качественной косметикой для кожи. Кроме этого, она пошутила, что, возможно, развод поспособствовал ее успеху на конкурсе.

Женщина подчеркнула, что только вера и желание быть собой могут свидетельствовать о настоящей красоте, которая "не имеет срока годности".

Ранее OBOZ.UA писал, что 47-летняя олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу выиграла конкурс красоты "Миссис Мичиган-2024". Украинка обошла всех конкуренток в штате Великих озер и теперь сразится за американскую корону.

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