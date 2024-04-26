60-летняя женщина впервые в истории победила на конкурсе красоты и стала 'Мисс Вселенная Буэнос-Айрес': как выглядит Алехандра Родригес

60-летняя Алехандра Родригес победила на конкурсе красоты "Мисс Вселенная Буэнос-Айрес", став первой обладательницей короны в таком возрасте. Теперь она будет представлять столицу на национальном конкурсе 25 мая, где посоревнуется с участницами, гораздо младше ее.

Алехандра Родригес работает адвокатом и журналисткой. В то же время она ведет здоровый образ жизни, что позволило красотке выглядеть невероятно в 60 лет, пишет Independent.

"Я очень рада представлять новую парадигму в конкурсах красоты, потому что мы открываем новый этап, на котором женщина – это не только физическая красота, но и другой набор ценностей. Я думаю, что судьи увидели мою уверенность и мою страсть", – сказала победительница конкурса.

Поговаривают, что после фантастического выступления на "Мисс Вселенная Буэнос-Айрес" она стала фавориткой в борьбе за корону "Мисс Аргентина", которая позволит Родригес принять участие в международном конкурсе "Мисс Вселенная".

В прошлом году к участию допускались только конкурсантки, которым было от 18 до 28 лет. Однако в 2023 году объявили, что возрастных ограничений больше не будет.

Соблазнительная брюнетка продефилировала в облегающем блестящем платье, после чего на нее надели долгожданную корону. Алехандра Родригес имеет стройную фигуру, ведь занимается спортом и ведет активный образ жизни.

Она поделилась секретом своей молодости. По словам победительницы конкурса красоты, она расширяла свои знания поведения на сцене, трижды в неделю занимается спортом, иногда практикует голодание и тщательно подбирает уходовую косметику.

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