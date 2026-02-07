Нацотбор 2026: как выступила главная фаворитка букмекеров Jerry Heil. Видео

7 февраля, в субботу, проходит финал Национального отбора на Евровидение 2026, по результатам которого станет известно имя представителя Украины на международной части конкурса в Вене, Австрия. Одной из главных интриг вечера стало выступление фаворитки букмекеров – певицы Jerry Heil.

Артистка вышла на сцену под номером 9 – предпоследней среди финалистов. Именно ей прогнозируют победу и высокие шансы получить право представлять Украину на Евровидении 2026. Впрочем, окончательный результат зависит от голосования жюри и зрителей, ведь их баллы традиционно распределяются в соотношении 50 на 50.

Отметим, что нынешний Нацотбор транслируют в записи, однако объявление результатов состоится в прямом эфире.

Для участия в Нацотборе Jerry Heil подготовила композицию CATHARTICUS (prayer). "Мы не знаем, не поздно ли уже что-то кардинально изменить, но я точно верю, что никогда не поздно остановиться. Остановиться разрушать – себя, друг друга и мир вокруг. Этой песней мне хотелось напомнить: рай не где-то потом. Он возможен здесь и сейчас, если мы научимся его видеть", – объясняла Jerry Heil идею песни.

Выступала певица вместе с подтанцовкой. Почти весь перформанс танцоры были с завязанными глазами. Однако в конце выступления они все же сняли повязки и удивленно посмотрели на саму Jerry Heil, которая в то время уже "летала" в воздухе.

Отметим, что весь образ был построен в темных песочных цветах, что намекает на сюжет истории библейской личности – Моисея.

Однако уже в день трансляции Jerry Heil заявила, что телезрители не смогли увидеть ее номер в полном виде. В своем Telegram-канале она объяснила, что в постановке использовали специально разработанные электроприборы, которые должны были ломаться и искриться в определенные моменты, создавая эффект коллапса.

"Первым моим вопросом по возвращению со сцены в партер было: "Показали на экранах приборы?" (эти электроприборы – это специально разработанные для номера приборы, которые ломались, искрились в определенные моменты постановки, создавая эффект коллапса). Валерия, сорежиссер номера, сказала, что нет. Не показали. Это было не просто нет, а снова нет. Каждый раз на репетициях команда Нацотбора нам обещала, что потом раскадруют, "сейчас уже не успеваем", но этого так и не произошло", – заявила Jerry Heil.

За несколько часов до финала сайт Eurovisionworld обнародовал обновленный рейтинг букмекеров. Самые высокие шансы на победу отдавали именно Jerry Heil. В пятерку лидеров также вошли Lelѐka с песней Ridnym, Monokate – ТҮТ, Mr. Vel – Do or Done и Khayat – "Герци".

Другим финалистам прогнозируют более низкие позиции: шестое место – группы Molodi (Legends), седьмое – Laud (Lightkeeper), восьмое – The Elliens (Crawling Whispers), девятое – Valeriya Force (Open Our Hearts). Замыкает рейтинг группа "ЩукаРиба" с песней "Моя земля".

