Впервые за время большой войны: на Нацотборе 2026 выступит иностранный гость

В этом году Национальный отбор на Евровидение будет как никогда феерическим, ведь кроме выступлений 10 финалистов зрителей ждет яркая шоу-программа с участием не только украинских звезд. Впервые за время большой войны на сцену отечественного конкурса выйдет иностранный гость, а именно молдавский певец Влад Сабажук, более известный под псевдонимом Satoshi.

Артист исполнит композицию Viva, Moldova!, с которой представит родную страну на международном песенном конкурсе в Вене. Соответствующая информация появилась на сайте "Суспільне Євробачення".

Отметим, что Влад Сабажук начал интересоваться индустрией музыки еще в детстве. В седьмом классе он начал создавать собственные композиции, более того, самостоятельно научился играть на барабанах. В 2019 году артист запустил проект Satoshi, который довольно быстро стал популярным среди слушателей.

Кстати, в этом году Джамала стала членом международного жюри Национального отбора на Евровидение 2026 в Молдове. Звезда довольно высоко оценила выступление Satoshi и, возможно, была причастна к организации его выступления в Украине.

Феерические интервал-акты создадут для зрителей и украинские звезды. Финал Нацотбора откроет группа Ziferblat с эмоциональной песней Bird of Pray, которая принесла Украине 9-е место на Евровидении 2025.

Певица Светлана Тарабарова исполнит специальный номер с юными представителями нашей страны на детской версии международного конкурса разных лет: Анастасией Димид, Артемом Котенко и Софией Нерсесян. К их перформансу присоединятся музыканты из Superhumans Center.

Выйдут вместе на сцену исполнительница ZLATA OGNEVICH и представители Украины на Евровидении-2023 – TVORCHI. Артисты исполнят мешап из своих хитов One day и Bonfire.

Своим музыкальным перформансом поразит зрителей и музыкальный продюсер нынешнего Нацотбора Джамала. Она споет чувственный трек "1944", с которым победила на Евровидении 2016, в сопровождении Симфонического оркестра Украинского Радио.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, финал Нацотбора на Евровидение 2026 состоится 7 февраля. В 18:00 на всех платформах Суспільного Мовлення начнется показ предшоу, а вот решающий этап конкурса будут демонстрировать в эфире с 19:00.

