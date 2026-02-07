Как проголосовать на Нацотборе на Евровидение 2026 через Дію: пошаговая инструкция и список финалистов

Уже сегодня, 7 февраля, станет известно имя артиста или название группы, которая представит Украину на сцене международного песенного конкурса Евровидение 2026. Десять финалистов Национального отбора продемонстрируют свои музыкальные работы, а члены экспертного жюри и зрители выберут победителя.

Стоит отметить, что голоса судей и аудитории составляют по 50% от общего результата, поэтому для участников отечественного соревнования важен каждый балл. Как поддержать фаворита читайте в материале OBOZ.UA.

Проголосовать за участников Нацотбора на Евровидение 2026 могут все желающие в возрасте от 14 лет в приложении Дія. Для этого нужно открыть приложение, перейти в раздел "Сервисы", а в нем выбрать вкладку "Опрос". Именно там будут отображаться имена финалистов, за одного из которых можно проголосовать.

Поддержать фаворита удастся и с помощью SMS. В этом случае нужно отправить сообщение с цифрой, соответствующей порядковому номеру участника Нацотбора, по номеру 7576. О начале и завершении приема голосов ведущие, которыми в этом году стали Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко, традиционно сообщат во время прямого эфира.

Список финалистов

Первой на сцену выйдет Valeriya Force с композицией Open Our Hearts.

Далее свою конкурсную песню Legends продемонстрирует группа Molodi.

Третьей на сцене Нацотбора на Евровидение 2026 появится Monokate с работой ТҮТ.

Впоследствии коллектив The Elliens представит песню Crawling Whispers, где соединил альтернативный рок с классическими инструментами.

Пятым конкурсный трек Lightkeeper представит Laud.

Далее зрители увидят музыкальный перформанс Lelѐka с композицией Ridnym.

Следующим свою динамичную песню в стиле рок-оперы Do or Done продемонстрирует Mr. Vel.

Восьмым перед зрителями и судьями предстанет Khayat с работой "Герцы".

Jerry Heil выступит на сцене Нацотбора с эпической композицией Catharticus (Prayer).

Завершит решающий этап Национального отбора на Евровидение 2026 группа "ЩукаРыба" с композицией "Моя земля".

Отметим, что трансляция финала начнется в 19:00. За час до этого зрителям покажут предшоу, в котором подробнее расскажут о пути всех участников к конкурсу.

