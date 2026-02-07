Обещали, но не сделали: Jerry Heil пожаловалась, что ее подставили на Нацотборе за считанные часы до финала

Финалистка Национального отбора на Евровидение 2026 Jerry Heil заявила о проблемах с трансляцией своего номера и обвинила команду шоу в невыполненных обещаниях. По словам певицы, телезрители не увидять постановку такой, какой ее задумывали режиссеры.

Артистка сообщила об этом в своем Telegram уже во время трансляции финала, объяснив, что эфир показывают в записи, поэтому она может открыто рассказать о ситуации.

Певица отметила, что сразу после выступления поинтересовалась, показали ли на экранах специальные приборы, которые были важной частью постановки.

"Первым моим вопросом по возвращению со сцены в партер было: "Показали ли на экранах приборы?" (эти электроприборы – это специально разработанные для номера приборы, которые ломались, искрились в определенные моменты постановки, создавая эффект коллапса)", – рассказала артистка.

Впрочем, сорежиссер номера сообщила Jerry Heil, что эти элементы в трансляцию не попали.

"Это было не просто нет, а снова нет. Каждый раз на репетициях команда Нацотбора нам обещала, что потом раскадрируют, "сейчас уже не успеваем", но этого так и не произошло", – отметила певица.

Jerry Heil добавила, что зрители увидят только ту версию выступления, которая вошла в эфир, тогда как она обнародует вскоре "взгляд из зала", где видно эти особые моменты.

Пока организаторы Нацотбора публично не комментировали заявление артистки. Повлияет ли ситуация с трансляцией на результаты голосования – неизвестно, ведь победителя традиционно определяют совместно жюри, которые сидят в зале, и зрители, которые следят за музыкальным шоу с экранов.

