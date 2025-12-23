Наталка Денисенко рассекретила истинную причину ссоры с Ксенией Мишиной, которая обвинила ее в 'продаже души дьяволу'

Скандальная актриса Наталка Денисенко объяснила причину конфликта с подругой Ксенией Мишиной после громких обвинений в "продаже души дьяволу". Знаменитость впервые подробно прокомментировала ситуацию, которая возникла после резкого заявления ее коллеги в Instagram, где та поставила под сомнение искренность слов Денисенко о разводе с Андреем Фединчиком.

В ответ на вопрос журналистки Натальи Тур актриса рассказала, что пыталась выйти на связь с Мишиной, однако безрезультатно. Актриса отметила, что понимает, почему Ксения могла так отреагировать, и связывает это не только с личными эмоциями, но и с обстоятельствами вокруг ее развода.

Она объяснила, что на момент развода с Андреем Фединчиком тот публично оставлял негативные комментарии в ее адрес, а Мишина видела его в сложном психологическом состоянии во время совместной работы над спектаклем. Это и якобы повлияло на ее восприятие Денисенко.

"Я пыталась с ней связаться, но она не выходит на связь. Я понимаю, почему с Ксюшей получилась такая ситуация: когда мы с Андреем уже расстались, он публично писал комментарии плохие (это до того, когда я говорила, что он меня оскорблял). Ксюша "репетировала спектакль" с Андреем очень долгое время. И я понимаю, почему она так написала. Она видела Андрея в определенном состоянии, тяжелом, и он переживал это. И я это знаю, потому что я от него получала тоже информацию, комментарии, слова, как он это переживает", – сказала Денисенко.

В то же время Денисенко подчеркнула, что не обижается на подругу и признает ее право на собственное мнение. Однако обвинения в "продаже души дьяволу" она категорически отвергает.

"Что касается "продажи души дьяволу", то такого у меня не было. Наоборот, я очень верю в Бога, я очень верю во Вселенную, что та энергия, которую мы внутри себя лелеем и отдаем людям, она нам возвращается", – заявила актриса.

Также актриса предположила, что напряжение между ними могло возникнуть еще раньше – после шутки в одном из развлекательных шоу, где она вместе с Тарасом Цимбалюком разыграла Мишину по телефону.

Свою позицию относительно конфликта ранее озвучил и Андрей Фединчик в интервью Алине Доротюк. Актер отметил, что за последнее время очень сблизился с Ксенией Мишиной из-за совместной работы и гастролей, и заметил, что у нее была ссора с его экс-супругой еще до скандала с разводом.

"Из-за того, что мы очень много работаем с Ксенией Мишиной, она мне стала очень близка. Мы ездили с ней на гастроли и все время в дороге говорили, говорили обо всем, о жизни. Мне импонируют ее мысли, как она относится к Вселенной. Она стала мне близка. Она знала эту ситуацию, видела меня в этой ситуации, видела, что со мной происходит. Поэтому произошла такая реакция", – объяснил Фединчик.

В частности, Андрей Фединчик и Ксения Мишина являются кумовьями. Именно поэтому Денисенко в свое время тесно общалась с Мишиной, но в момент конфликта на фоне развода стала на сторону более близкого человека.

Напомним, 12 декабря Ксения Мишина жестко раскритиковала Наталью Денисенко после выхода ее интервью Маше Ефросининой. В InstaStories актриса заявила: "Мне бесконечно стыдно за тебя, Денисенко! И бесконечно жаль, что ты все же продала душу дьяволу и всей этой дешевой мишуре в виде денег, рейтингов и популярности".

Кроме того, Мишина отметила: "Не верьте ни одному слову. Все ради ничтожных просмотров... Все все знали уже давно. И прости нас, Фединчик, что до последнего скрывали и позволили тебе пережить весь этот п*здец".

Сама же Денисенко ранее заявляла, что не изменяла экс-супругу, а причиной разрыва стали расстояние, ревность и постоянные конфликты. По ее словам, несмотря на сложное прошлое, сейчас их общение с Фединчиком является спокойным.

Ранее OBOZ.UA писал, что первая жена Фединчика намекнула на "грешки" Денисенко с женатыми и назвала экс-соперницу "деспотом". Виктория Кукса резко заявила, что больше не может молчать, поскольку Денисенко, по ее словам, уже не впервые публично отрицает романы с женатыми мужчинами, пытаясь сохранить определенный публичный образ.

