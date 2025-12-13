'Ты продала душу дьяволу': Ксения Мишина публично 'наехала' на Наталью Денисенко после ее жалоб на Фединчика

Украинская актриса Ксения Мишина жестко раскритиковала свою коллегу по цеху Наталью Денисенко после выхода нового интервью, которое она дала Маше Ефросининой. Звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" вынесла на публику подробности развода с Андреем Фединчиком и заявила, что он сильно ее обижал и постоянно ревновал.

Мишина призвала не верить ни одному слову артистки и отметила, что все громкие заявления она сделала якобы исключительно ради рейтингов. Эмоциональное сообщение актриса обнародовала в своих Instagram-stories.

"Какая же подлость, ложь и двуличие! Мне бесконечно стыдно за тебя, Денисенко! И бесконечно жаль, что ты все-таки продала душу дьяволу и всей этой дешевой мишуре в виде денег, рейтингов и популярности. Совсем скоро маятник качнется в другую сторону, и хочется верить, что ты хотя бы что-то поймешь сквозь толстый слой своих масок и беленьких платьев, которые ежедневно одеваешь, надеясь на красивое будущее", – написала знаменитость.

Кроме того, Ксения Мишина попросила прощения у Андрея Фединчика за то, что долго молчала об истинных причинах проблем в его отношениях с Денисенко.

"Не верьте ни одному слову. Все ради ничтожных просмотров... Все все знали уже давно. И прости нас, Фединчик, что до последнего скрывали и позволили тебе пережить весь этот п*здец", – высказалась артистка.

Что сказала Денисенко о бывшем муже

Стоит отметить, что брак Наталки Денисенко и Андрея Фединчика был официально расторгнут восьмого мая этого года. Инициатором развода была актриса. В официальных документах причиной своего решения она указала "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потерю чувств друг к другу".

А вот в новом интервью Маше Ефросининой артистка заявила, что захотела разойтись с Андреем Фединчиком по значительно более глубоким причинам. Как отметила Наталка Денисенко, их отношения постепенно разрушались из-за расстояния, которое возникло после мобилизации артиста, а также ссор.

"Андрей меня обижал , были моменты, когда очень сильно обижал. Это такие нюансы его характера. Я понимаю, почему он это делал, по его причинам, потому что он далеко, у него поднимались определенные чувства, он просил прощения. Больше он оскорблял меня уже после того, как я подала на развод. Но хочу подчеркнуть, что это в прошлом, потому что последние месяцы мы очень хорошо с ним общаемся", – поделилась актриса.

По словам Денисенко, основанием для оскорблений была сильная ревность. Фединчик часто видел в соцсетях комментарии, где актрису обвиняли в неверности, и верил этому. Сама же Денисенко подчеркнула, что не изменяла экс-супругу.

