Первая жена Фединчика намекнула на 'грешки' Денисенко с женатыми и назвала экс-соперницу 'деспотом'

Первая жена украинского актера и военнослужащего Андрея Фединчика публично стала на его защиту после резонансных заявлений Наталки Денисенко о причинах своего развода. Виктория Кукса резко отреагировала на слова актрисы, обвинив ее во лжи, манипуляциях и намекнув на отношения с женатыми мужчинами.

Свою позицию женщина обнародовала в InstaStories, заявив, что больше не может молчать, поскольку Денисенко, по ее словам, уже не впервые публично отрицает романы с женатыми мужчинами, пытаясь сохранить определенный публичный образ. Виктория подчеркнула, что владеет фактами, которые противоречат этим утверждениям.

Заметим, что Андрей Фединчик развелся с первой женой, поскольку во время съемок в сериале "Клан ювелиров" влюбился в Наталку Денисенко.

Первая жена актера отметила, что после развода они давно уладили все личные вопросы. По ее словам, сейчас между ними нет конфликтов, они поддерживают дружеские отношения, а обид или претензий она не имеет.

"Я не держу обид. Так бывает, когда вы – два взрослых, сознательных человека, которые умеют правильно извиняться и прощать. Это жизнь. Он получил свой "бумеранг", как многие пишут, однако я считаю, что самой большой его карой было прожить столько лет с Денисенко", – отметила Виктория.

Отдельно она объяснила, почему решила озвучить свою позицию именно сейчас. По ее словам, поводом стали публичные заявления Денисенко о том, что она якобы никогда не вступала в отношения с женатыми мужчинами. Виктория подчеркнула, что реальные обстоятельства, известные ей еще с 2024 года, этому противоречат.

"Почему сейчас выношу это в пространство: потому что эта дама уже второй раз громко заявляет, что не имела отношения с женатым мужчиной, потому что надо поддерживать свой образ "просветленного" человека. Однако факты говорят другое еще с 2024 года", – добавила женщина.

Особое возмущение Виктории вызвали заявления Денисенко о якобы психологических скорблениях и жестком поведении Фединчика в браке. Первая жена актера категорически опровергла эти слова, ссылаясь на собственный многолетний опыт жизни с ним.

"Самый большой трэш – выйти и обвинить Андрея, и даже не подумать, что люди, которые действительно знакомы с этой семьей, знают, кто там деспот. И это не Андрей. Скажу по собственному опыту, что за 5 лет отношений он никогда не был жестоким, и не прибегал к оскорблениям. Именно поэтому на его защиту сейчас стали люди даже из ближайшего окружения самой Денисенко", – объяснила Кукса.

Громкий развод Денисенко и Фединчика

Напомним, брак Наталки Денисенко и Андрея Фединчика был официально расторгнут 8 мая этого года. Инициатором развода стала актриса, которая в документах отметила причиной "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потерю чувств".

Впоследствии в публичном интервью Марии Ефросининой Денисенко озвучила другую версию, заявив, что решение о разводе вызревало из-за эмоциональной дистанции после мобилизации Фединчика, постоянных ссор и ревности. Она также рассказывала об оскорблениях с его стороны, подчеркивая при этом, что сейчас этот этап в прошлом, а их общение в последние месяцы стало спокойным.

Ранее OBOZ.UA писал, что сейчас актриса якобы крутит роман с бизнесменом Юрием Савранским, который менее месяца назад официально развелся с женой, и воспитывает двоих детей.

