Настя Каменских на фоне скандала объяснила, почему отказалась от украинского языка в соцсетях, и снова разозлила сеть

Около двух месяцев назад певица Настя Каменских перестала создавать посты в своих социальных сетях на украинском языке, зато перешла на испанский, а теперь влипла в скандал из-за использования русского. Из-за такой позиции исполнительница столкнулась с волной критики, поэтому решила объяснить свои поступки. Она заявила: отказалась от употребления соловьиного в публичном пространстве, чтобы воплотить в реальность давнюю мечту – стать "международной артисткой".

По словам Каменских, теперь она будет более уверенно идти к своей цели и не будет пытаться соответствовать ожиданиям других. Об этом исполнительница сообщила на личной странице в Instagram.

"В последнее время в моем контенте стало больше испанского языка. И, конечно, это не случайно. Еще в детстве я мечтала быть международной артисткой, петь и говорить с миром на разных языках. Вы знаете, что я много лет делаю шаги в этом направлении. Я пробовала, искала форму, сомневалась, останавливалась и снова начинала. И только сейчас я дала себе внутреннее разрешение попробовать прожить эту мечту по-настоящему. Я решила больше ничего не откладывать, не сомневаться и, самое главное, не бояться", – сказала певица.

Обращение Настя Каменских записала на украинском языке, но есть нюанс – к ролику она добавила субтитры на русском. Этим поступком артистка снова вызвала негативные эмоции у пользователей сети, о чем они откровенно написали в комментариях:

"А для кого русские титры?"

"Не понимаю, зачем субтитры на русском. Для какой аудитории? Настя, очень любила ваше творчество, но нужно определяться, с кем вы, на нескольких стульях долго не усидеть".

"Бог с ним, с тем испанским, но ведь русский перевод".

"Так обязательно, чтобы понимали русские, о чем ты щебечешь на украинском?"

"Понемногу греешь российскую аудиторию накануне возможного перемирия? Должен разочаровать – из этого ничего не выйдет".

Почему Каменских нарвалась на критику в сети

Настя Каменских обнародовала новое сообщение, где поделилась серией фотографий на новогоднюю тематику, а также поздравила подписчиков с зимними праздниками. Она написала небольшой текст на английском, а затем продублировала его на русском. Пользователи сети отнюдь не оценили такой поступок артистки и отметили, что им противно видеть язык страны-агрессора в ее аккаунте.

Однако это не первый языковой скандал с участием Каменских. Летом этого года она дала концерт в США с русскоязычными песнями, а затем обратилась к аудитории со словами: "Неважно, какого цвета у тебя кожа... Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь! Какое самое главное чувство в мире – любовь. Правда, Майами?"

Позиция "какая разница" ударила не только по репутации певицы среди отечественных слушателей, но и по работе. Бренд ювелирных украшений "Золотой Век" прекратил сотрудничество с Настей Каменских, которая на протяжении нескольких лет была их амбассадором.

