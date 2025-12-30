'Туда ему и дорога': Влада Яму унизили на шоу 'Танцы со звездами', которое сделало его популярным

В благотворительном спецвыпуске шоу "Танцы со звездами", вышедшем в эфир в воскресенье, 28 декабря, прозвучала шутливая, но резкая реплика в адрес хореографа Влада Ямы, который в начале полномасштабной войны сбежал в США и живет там до сих пор. Острое замечание высказал шоумен Юрий Горбунов.

В эфире судьи и ведущие вспомнили первый сезон проекта, где Яма выступал в паре с певицей Натальей Могилевской. Именно тогда артист стал одним из самых узнаваемых танцовщиков страны, однако сейчас живет в Майами и не демонстрирует намерений возвращаться в Украину.

При обсуждении выступления певицы KOLA и танцовщика Сергея Ефремова Наталья Могилевская, которая сидела в жюри, пошутила: "В свое время Катя Кухар мне сказала: если я буду так смотреть на своего партнера, он убежит".

Ведущий Юрий Горбунов сразу отреагировал: "Так и произошло", напомнив, что партнером Могилевской был Влад Яма. После этого Горбунов добавил фразу: "Туда ему и дорога", что вызвало эмоциональную реакцию у самой Могилевской.

Напомним, в первом сезоне "Танцев со звездами" в 2006 году Наталья Могилевская и Влад Яма заняли второе место. Победу тогда одержали Владимир Зеленский и Алена Шоптенко.

Нынешний спецвыпуск стал первым возвращением шоу в эфир за четыре года. В благотворительном проекте приняли участие 12 звездных пар, а все собранные средства со зрительского голосования планируют направить на поддержку Superhumans Center для эвакуации раненых военных.

Судьями вечера стали Наталья Могилевская, Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар и Дмитрий Дикусар. Ниже восьми баллов не получил ни один участник. Максимальные 40 баллов набрали ветеран войны Руся Данилкина вместе с хореографом Павлом Симакиным за румбу, а также певица KOLA и танцовщик Сергей Ефремов за танго.

Зрительское голосование продолжалось до 00:00 30 декабря. Именно оно определит победителей выпуска, имена которых объявят в новогоднюю ночь.

