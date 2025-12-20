На 'МастерШеф 16' определилась тройка финалистов: кто будет бороться за победу в сезоне. Фото участников

Культовое кулинарное шоу "МастерШеф 16" уже в шаге от определения победителя сезона. В субботу, 20 декабря, стали известны имена трех финалистов, которые будут бороться за то, чтобы его (или ее) имя запечатлелось в украинском формате проекта.

В 17 выпуске уже не было "битвы черных", в результате которой выбывал один самый слабый участник. На этот раз после каждого конкурса, а их было 3, из шоу вылетало по одному аматору. OBOZ.UA следил за событиями эпизода.

В общем, за возможность быть в топ-3 участников соревновались:

Ева Музыка Александр Зубко Евгений Гниденко Галина Оруджева Виктория Кузнецова Дарья Фатеева

В первом соревновании выпуска вылетел Евгений. Он не справился с аранчини – классическим сицилийским стритфудом, о котором даже не слышал.

Во втором – домой уехала Ева. Задачей участников было превзойти блюдо, которое приносили на кастинг, но не обязательно готовить именно его. Сочетали эти два блюда (из первого и семнадцатого выпуска) только набор ингредиентов. Ева не справилась с задачей и сделала несколько хуже блюдо, чем приносила на отбор.

В третьем соревновании вылетела Вика. Она готовила блюдо, главные продукты которого выбирала ее соперница – подруга Дарья. Обе девушки делали гьодзе, однако Вике не удалось с ними справиться.

По результатам, в финал попали:

Александр Зубко

Галина Оруджева

Дарья Фатеева

