Был в шаге от кителя: кто вылетел из 'МастерШеф 16' в шестнадцатом выпуске. Фото участника

В субботу, 13 декабря, вышел 16-й выпуск кулинарного шоу "МастерШеф 16", в котором участники приблизились к одному из ключевых этапов сезона – борьбы за кители. Однако для одного из аматоров этот шаг оказался роковым, и путь в проекте на этом завершился.

После завершения очередной битвы черных фартуков шоу покинул Александр Карпусь. OBOZ.UA следил за событиями выпуска.

На этой неделе в зоне риска оказались четверо кулинаров: Ева, Александр Карпусь, Даша и Евгений. Именно они по итогам конкурсных испытаний вынуждены были бороться за право остаться в проекте.

В битве черных 16-го выпуска к участникам пригласили суперфиналиста шоу "МастерШеф. Профессионалы 2" Александра Цвигуна. Судьи сообщили, что аматоров ждет задание, связанное с авторским блюдом шефа, которое он готовит в собственном заведении "Мрійники".

Участникам необходимо было воспроизвести "Большой сладкий завтрак" – блюдо, которое только на первый взгляд выглядит просто. Визуально это классическая яичница с сосисками, булочкой бриош и молочной кашей, однако на самом деле завтрак имеет сложную структуру и сладкий вкус.

Поэтому готовить пришлось молекулярную кухню.

В состав блюда входили: кокосовая панакота (белок), сферы из манго и лемонграсса (желток), глазированные сырки с фундучной карамелью в глазури из белого шоколада (сосиски), французский тост, а также рисовая каша на основе риса арборио и кокосового соуса.

По правилам конкурса Александр Цвигун параллельно готовил блюдо и демонстрировал его рецепт. Хотя условие звучало относительно простым, особенно для битвы черных, ключевой сложностью было полное воспроизведение – вкус, текстуры и подача должны были повториться 1 в 1.

Хуже всего с этой задачей справился Александр, что и стало решающим для судей. Именно поэтому черный фартук этого участника стал последним в проекте в шаге от заветного кителя.

