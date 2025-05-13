На Евровидении 2025 изменили правила объявления финалистов

Участники песенного конкурса Евровидение 2025 узнают о своем прохождении в финал в новом формате. Европейский вещательный союз (EBU) ввел изменения в процедуру объявления финалистов, которые впервые применят уже 13 мая во время первого полуфинала в Базеле (Швейцария).

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Согласно обновленным правилам, ведущие больше не будут просто объявлять названия стран в случайном порядке. Вместо этого на экране одновременно будут показывать трех потенциальных финалистов, на которых будет направлено внимание камер. После короткой паузы среди тройки будут объявлять одного, кто проходит в финал. Остальные же могут появиться в следующих блоках – но не более трех раз за весь эфир. Это правило, как объяснили в EBU, позволяет сохранить интригу и при этом избежать фальшивых надежд у зрителей и исполнителей.

Такой формат будет использоваться для объявления первых девяти финалистов. Десятого, последнего участника, назовут в классическом стиле – ведущие напрямую обратятся к камере, как это было в предыдущие годы.

Таким образом фокус внимания будет на исполнителях. Именно они главные герои шоу, а не ведущие или табло с названиями стран, как это происходило раньше.

Напомним, первый полуфинал Евровидения 2025, в котором выступит Украина, состоится уже 13 мая вечером. Когда и где смотреть его – читайте здесь.

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За два дня до первого полуфинала состоялось традиционное открытие недели Евровидения. В этом году оно прошло в центре Базеля. Церемония стартовала в 14:45 по киевскому времени у здания Базельской ратуши. Перед еврофанами выступил президент правительства Конрадин Крамер, который вместе с представителями швейцарского вещателя SRG SSR и организаторами конкурса официально поздравил делегации 37 стран-участниц. Всех присутствующих также поздравил талисман нынешнего Евровидения – яркий персонаж по имени Lumo.

Украинская группа Ziferblat, которая представляет Украину на Евровидении 2025, появилась на бирюзовой дорожке в сдержанных, но эмоционально насыщенных образах, которые сразу привлекли внимание украинского сообщества еврофанов. Участники группы Валентин и Даниил Лещинские выбрали наряды от украинского бренда J'amemme с плиссированными фактурами, полупрозрачными тканями и архитектурным кроем, которые визуально перекликаются с символикой их конкурсной песни Bird of Pray. Барабанщик Федор Ходаков появился в темно-шоколадном тотал-луке от Andreas Moskin, вдохновленном украинским поэтическим кинематографом. Все трое держали украинские флаги, демонстрируя национальный дух и поддержку Украине.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ziferblat показали образы, в которых представят Украину на Евровидении 2025. Главная ставка сделана на яркие цвета, блеск, символику бренда FROLOV – сердечки – и силуэты с выразительной формой.

Ziferblat выйдут на сцену Евровидения 2025 под номером пять. Они исполнят свою песню Bird of Pray, центральной идеей которой является надежда на лучшее будущее.

В частности, читайте, кто такие Ziferblat и о чем их конкурсная песня Bird of pray. Артисты завоевали шанс появиться на международной арене, ведь получили расположение жюри Национального отбора и слушателей своей композицией.

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