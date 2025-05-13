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На Евровидении 2025 изменили правила объявления финалистов

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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На Евровидении 2025 изменили правила объявления финалистов

Участники песенного конкурса Евровидение 2025 узнают о своем прохождении в финал в новом формате. Европейский вещательный союз (EBU) ввел изменения в процедуру объявления финалистов, которые впервые применят уже 13 мая во время первого полуфинала в Базеле (Швейцария).

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Согласно обновленным правилам, ведущие больше не будут просто объявлять названия стран в случайном порядке. Вместо этого на экране одновременно будут показывать трех потенциальных финалистов, на которых будет направлено внимание камер. После короткой паузы среди тройки будут объявлять одного, кто проходит в финал. Остальные же могут появиться в следующих блоках – но не более трех раз за весь эфир. Это правило, как объяснили в EBU, позволяет сохранить интригу и при этом избежать фальшивых надежд у зрителей и исполнителей.

На Евровидении 2025 изменили правила объявления финалистов

Такой формат будет использоваться для объявления первых девяти финалистов. Десятого, последнего участника, назовут в классическом стиле – ведущие напрямую обратятся к камере, как это было в предыдущие годы.

Таким образом фокус внимания будет на исполнителях. Именно они главные герои шоу, а не ведущие или табло с названиями стран, как это происходило раньше.

Напомним, первый полуфинал Евровидения 2025, в котором выступит Украина, состоится уже 13 мая вечером. Когда и где смотреть его – читайте здесь.

OBOZ.UA будет вести хронологию событий и расскажет обо всем, что нужно знать.

На Евровидении 2025 изменили правила объявления финалистов

За два дня до первого полуфинала состоялось традиционное открытие недели Евровидения. В этом году оно прошло в центре Базеля. Церемония стартовала в 14:45 по киевскому времени у здания Базельской ратуши. Перед еврофанами выступил президент правительства Конрадин Крамер, который вместе с представителями швейцарского вещателя SRG SSR и организаторами конкурса официально поздравил делегации 37 стран-участниц. Всех присутствующих также поздравил талисман нынешнего Евровидения – яркий персонаж по имени Lumo.

Украинская группа Ziferblat, которая представляет Украину на Евровидении 2025, появилась на бирюзовой дорожке в сдержанных, но эмоционально насыщенных образах, которые сразу привлекли внимание украинского сообщества еврофанов. Участники группы Валентин и Даниил Лещинские выбрали наряды от украинского бренда J'amemme с плиссированными фактурами, полупрозрачными тканями и архитектурным кроем, которые визуально перекликаются с символикой их конкурсной песни Bird of Pray. Барабанщик Федор Ходаков появился в темно-шоколадном тотал-луке от Andreas Moskin, вдохновленном украинским поэтическим кинематографом. Все трое держали украинские флаги, демонстрируя национальный дух и поддержку Украине.

На Евровидении 2025 изменили правила объявления финалистов

Ранее OBOZ.UA писал, что Ziferblat показали образы, в которых представят Украину на Евровидении 2025. Главная ставка сделана на яркие цвета, блеск, символику бренда FROLOV – сердечки – и силуэты с выразительной формой.

Ziferblat выйдут на сцену Евровидения 2025 под номером пять. Они исполнят свою песню Bird of Pray, центральной идеей которой является надежда на лучшее будущее.

На Евровидении 2025 изменили правила объявления финалистов

В частности, читайте, кто такие Ziferblat и о чем их конкурсная песня Bird of pray. Артисты завоевали шанс появиться на международной арене, ведь получили расположение жюри Национального отбора и слушателей своей композицией.

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