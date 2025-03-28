Евровидение 2025: стало известно, какой порядковый номер в полуфинале получила Украина

Организаторы песенного конкурса Евровидение 2025, который состоится в швейцарском городе Базель, объявили порядок выступлений представителей разных стран. Украинская группа Ziferblat появится на международной арене музыкального соревнования в первом полуфинале под номер 5.

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Соответствующую информацию сообщили на сайте "Суспільне Євробачення". Участники коллектива признались, что были удовлетворены, узнав порядковый номер своего выступления.

"С нетерпением ждем нашей первой большой встречи в Базеле. 5 – отличный порядковый номер: не в самом начале и не в конце. Для нас это – идеальная золотая середина, которая, надеемся, откроет путь в финал", – высказались артисты.

Перед представителями Украины на сцене 69-го песенного конкурса свои композиции продемонстрируют исполнители из Исландии, Польши, Словении, Эстонии и Испании. Сразу в финал Евровидения 2025 попали страны "Большой пятерки", то есть Великобритания, Германия, Испания и Италия, а также государство-хозяин Швейцария.

Напомним, группа Ziferblat одержала победу на Национальном отборе, получив 9 баллов от звездного жюри и 10 от аудитории. Они "зажгли" сцену конкурсной песней Bird of pray, которая довела до мурашек не только украинских слушателей, но и международную аудиторию. Зарубежные еврофаны назвали выступление коллектива в Нацотборе шедевром.

В марте этого года Ziferblat представили обновленную версию композиции, сделав ее еще более впечатляющей. Как объяснили участники группы, они провели "косметический ремонт" песни, добавив оркестровые партии в припевах, введя паузы в начале трека и сделав звучание голоса Даниила Лещинского более выразительным. Ревамп Bird of pray произвел настоящий фурор среди иностранцев.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что представители Украины на Евровидении 2025 достойно ответили на провокационный вопрос об Израиле.

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