Принц Уильям разозлился на брата Гарри из-за визита в Украину и сделал выговор своей службе безопасности: что случилось

Неожиданное появление принца Гарри в Украине вызвало настоящий дипломатический шторм в королевских кругах. Визит герцога Сассекского во Львов, во время которого встретился с ранеными украинскими военными и посетил реабилитационный центр Superhumans, шокировал не только британскую общественность, но и самого принца Уильяма.

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Старший брат герцога был настолько возмущен, что выразил резкое недовольство сотрудникам Кенсингтонского дворца и особенно своей службе безопасности. По данным Daily Mail, принц Уильям давно ставил своей целью лично посетить Украину и подтвердить поддержку стране, которая более трех лет защищается от российского вторжения. Однако его советники по безопасности настоятельно не советовали путешествие в зону боевых действий, мотивируя это чрезмерным риском для наследника престола. Разочарование принца Уэльского достигло апогея, когда стало известно, что его брат Гарри не только уехал в Украину без согласования с Дворцом, но и сделал это публично.

По словам источника, принц Уильям был "раздражён" тем, что его брат смог поехать в Украину, а он – нет. Представители службы безопасности "решительно отвергли" любые перспективы путешествий будущего монарха к потенциально опасным территориям.

Поездка принца Гарри состоялась в прошлый четверг. Герцог Сассекский в сопровождении ветеранов Invictus Games Foundation прибыл во Львов, где посетил клинику Superhumans, занимающуюся лечением и реабилитацией пострадавших от российских обстрелов военных и гражданских. Встречи с ранеными глубоко тронули принца, и на опубликованных фотографиях он был эмоционально поражен.

О самом визите стало известно только после того, как Гарри покинул территорию Украины из соображений безопасности. Герцог сначала прибыл в Польшу, откуда полицейским сопровождением пересек границу и добрался до Львова. Он стал первым членом британской королевской семьи, посетившим Украину с начала полномасштабной войны.

Несмотря на благородные цели, визит вызвал волну критики. Британские медиа и общественность обвинили Гарри в лицемерии: ранее герцог настаивал на том, что не может посещать Великобританию без государственной охраны, отмененной ему в 2020 году после составления королевских обязанностей. Его адвокаты даже подали судебный иск, утверждая, что жизнь принца и его семьи – под угрозой, и что он заслуживает охраны, которую финансируют налогоплательщики.

Теперь же принц Гарри, живущий с супругой Меган Маркл в роскошном имении в Калифорнии и подписавший многомиллионные контракты с Netflix и Spotify, спокойно отправился в страну, которая находится в состоянии войны. Это якобы вызвало вопрос у британцев: считал ли он эту поездку безопаснее пребывания в Лондоне?

Пока ни Кенсингтонский, ни Букингемский дворец не предоставили официальных комментариев по поводу поездки принца Гарри или разочарования принца Уильяма. Однако источники в окружении принца Уэльского указывают на растущее раздражение из-за самовольных действий младшего брата.

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл показала, как ее дети завтракают пасхой, которую принц Гарри привез из Украины. Ее испекли из муки с разминированных украинских полей.

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