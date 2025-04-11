'Мы долго боролись за нашу семью'. Еще одна звездная пара переживает кризис в супружеских отношениях

Актер Даниил Мирешкин, с 2022 года защищающий Украину на фронте, признался, что сейчас переживает кризис в семейных отношениях. Артист женат на коллеге, звезде фильма "Черный ворон" Ксении Даниловой. Пара воспитывает дочь Василису, которая в этом году стала первоклассницей.

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По словам Даниила Мирешкина, война отложила отпечаток на сложившуюся ситуацию в их союзе. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

На вопрос, как удается сохранять супружеские отношения на расстоянии, Даниил Мирешкин откровенно признался: "Мы не сохраняем отношения – у нас очень сложная ситуация в этом смысле. И я не знаю, как ответить на ваш вопрос… Мы долго боролись за нашу семью. Вместе ли мы сейчас? Я живу дома, когда приезжаю. Мы очень хорошо общаемся с Ксенией. Она невероятная часть моей поддержки, титанический генератор охраняющей меня энергии. В каком-то смысле у нас все хорошо, но не знаю, можно ли это назвать отношениями мужа и жены".

"И у меня даже нет сил включаться в этот вопрос, будто отпустил историю – вот как есть и все. Слава Богу, мы поддерживаем друг друга, воспитываем вместе нашего ребенка. Виновата ли в этом всем война? Безусловно, она тоже наложила отпечаток", – добавил актер.

За время войны многие украинские знаменитости пережили нелегкие испытания в супружеской жизни. Недавно стало известно, что уже не вместе телеведущие Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко. Еще одна звездная пара – ведущие тревел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков и Анастасия Короткая – тоже заявили о завершении своего брака, в котором появились двое детей. Год назад рассказали о разводе актеры Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару. Причину такого решения они раскрывать не стали, однако, как утверждает Анастасия, после расставания с Григорием ей удалось сохранить теплые отношения.

Звезда сериала "Домик к счастью" Константин Войтенко с осени 2022 года уже не в паре с танцовщицей Валентиной Марининой, с которой имеет общую дочь. Звезда сериалов Анна Саливанчук и экспродюсер "Квартал 95", нардеп Александр Божков разорвали супружеские отношения после восьми лет брака, в котором родились два сына. В 2024 году появилась новость о том, что развелись звезда сериала "Крепосная" Анна Сагайдачная и продюсер Евгений Третьяков. Интересно, что официальное расторжение брака произошло годом ранее, однако о нем публично не рассказывали.

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