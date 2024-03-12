Звезда сериала 'Поймать Кайдаша' Григорий Бакланов и актриса Анастасия Цымбалару официально объявили о разводе. Фото пары

Известные украинские актеры-супруги Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару официально объявили о разводе. Одна из самых красивых пар отечественного шоубиза прожила в браке 2 года, однако вместе артисты были 10 долгих лет.

Звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Сага" сделал предложение коллеге в 2018 году, а в сентябре 2021-го они заключили брак и обвенчались. Впрочем, к сожалению, эта история любви подошла к концу, о чем знаменитости известили фанатов на своих страницах в Instagram.

"Я люблю тебя. Я люблю. Как ты сегодня? Что чувствуешь? Зная нашу историю, вы бы назвали нас актерскими супругами, которые сначала ссорились, потом проводили репетиции важных профессиональных сцен на кухне, играли, смеялись, а потом всегда были вместе… были? Да! Мы стали пазлами за 10 лет, которые дополняли картинки друг друга, имели целостность, цель, интерес. Теперь пазлов станет двое. Две картины. Две новые истории", – честно поделились с подписчиками теперь уже бывшие муж и жена.

В последнее время в сети ходило немало слухов о том, что Бакланов и Цымбалару больше не вместе. Они все реже публиковали общие фото, хотя ранее пара регулярно радовала фанатов теплыми семейными кадрами.

Более того, за несколько дней до объявления о разводе, вышло интервью Анастасии, в котором она опровергала слухи о проблемах в браке. В частности, фанатов интересовало, почему актеры появляются на публике без колец на безымянных пальцах.

Цымбалару на это отвечала: "У меня в отношениях все отлично. Правда, такие слухи до меня не доходили. Актеры вообще редко носят какие-либо украшения, потому что на съемочной площадке их можно потерять, и это случалось не раз".

Теперь все стало на свои места. Вероятно, актеры надеялись на спасение брака после двух лет его существования, однако решили в конце концов идти по разным тропам.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская ведущая и участница первого сезона любовного реалити "Холостяк" Марина Аристова сообщила о разводе с мужем – бывшим народным депутатом от "Слуги народа" Юрием Аристовым, который в разгар полномасштабной войны незаконно выехал за границу под предлогом "рабочей поездки" и отдыхал в элитном отеле на Мальдивах. Телезвезда и скандальный политик прожили в браке 13 лет.

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