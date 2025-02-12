Влюбленная Анна Саливанчук впервые рассказала о мужчине, который покорил ее сердце после развода с народным депутатом

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая в 2023 году развелась со своим избранником, народным депутатом и бывшим продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым, призналась, что в сейчас влюблена. По словам знаменитости, с мужчиной, который завоевал ее сердце, она встретилась случайно во время работы в театре.

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Об этом актриса рассказала в комментарии для проекта "ЖВЛ". Звезда не рассекретила много деталей о загадочном мужчине, однако отметила, что он покорил ее своей искренностью.

"У меня случай достаточно интересный, но и банальный. Это был театр, моя работа", – прокомментировала актриса знакомство с избранником.

Анна Саливанчук поделилась, что имела с этим мужчиной свидание мечты. По словам знаменитости, во время личной встречи она долго смотрела на него и осознала, что совершенно ни в чем не нуждается.

"У нас еще маленький срок знакомства. Но я очень люблю искренность. И очень не люблю, когда говорят неправду, что-то придумывают. Свидание мечты для меня – это чтобы я смотрела на мужчину, а в животе у меня были бабочки. Я смотрела на него и понимала, что ничего от него не хочу, просто смотреть", – добавила актриса.

Напомним, что в конце марта 2023 Анна Саливанчук официально подала на развод с мужем Александром Божковым. Тогда она отметила: "У супругов отсутствует взаимопонимание, чувство любви утрачено, семья существует формально, брачно-семейные отношения прекращены". Бывший избранник актрисы появился в зале суда и подтвердил, что не отрицает расторжения брака, поэтому иск знаменитости был удовлетворен.

Анна Саливанчук признавалась, что очень болезненно переживает разрыв отношений с экс-мужем. По словам актрисы, ей сложно общаться с нардепом, поэтому все вопросы, касающиеся их детей, бывшие супруги обсуждают в переписках. Однако тогда знаменитость имела ясное представление о мужчине, которого хочет видеть рядом с собой.

"Мне всегда был важный ум. Ум – это лучший соблазнитель женщин. Сейчас я становлюсь взрослее, мне нравятся накаченные мужчины. Раньше я на это вообще не обращала внимания. Но это вообще не важно, какая внешность, какой рост. Главное, чтобы это была любовь. Мне нужен опытный человек, с материальным состоянием. Я считаю, что мужчина не может зарабатывать меньше женщины, и это нормально", – говорила она.

Со временем Анна Саливанчук решила попытаться найти бойфренда на сайте знакомств, однако это обернулось неудачей. Она скачала приложение Tinder и даже оформила премиум-подписку, но со временем поняла, что такой способ ей совсем не подходит.

"Я захожу туда раз в месяц, раз в две недели. Это не моя тема вообще и мне не интересно. Но где мне еще искать мужчину, если я постоянно или на съемочных площадках или на детских?" – выразилась знаменитость.

Позже она даже попыталась использовать приложение для того, чтобы ускорить благотворительный сбор в помощь военным. Она скопировала соответствующий линк и опубликовала его в Tinder, отметив: "Я в Instagram писала, что иду на свидание с тем, кто бросит от 2 000 грн. И бросала мужчинам ссылку". Однако тогда один из пользователей приложения обвинил звезду в меркантильности.

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