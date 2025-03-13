Дмитрий Комаров впервые ответил, действительно ли расстался с 'Мисс Украина' Александрой Кучеренко из-за измены

Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров подтвердил информацию о разводе с моделью и "Мисс Украина 2016" Александрой Кучеренко. Слухи о кризисе в отношениях из-за измены пары распространялись в медиа уже некоторое время, и теперь Комаров решил поставить точку в спекуляциях, опубликовав официальное заявление.

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В своем обращении в соцсетях он подчеркнул, что их решение является взвешенным и общим, а разрыв произошел без конфликтов и скандалов. Ранее в сети утверждали, что Александра Кучеренко якобы пошла к другому мужчине.

"Да, мы расстаемся. Нет, никто никого не изменил. Не обманул. Не пошел к другому. Расходимся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сохранить. Но мы остаемся друзьями, не прекращаем общение, у нас все в порядке с человеческими отношениями. Просто теперь – они не семейные", – сообщил Дмитрий Комаров.

В своем сообщении Комаров отметил, что не хотел публично комментировать эту тему, но из-за многочисленных спекуляций в медиа вынужден расставить все точки над "і".

"Наш развод – исключительно внутреннее дело нашей семьи. Мы очень не хотели выносить эту тему на обсуждение общества. Но, конечно, мы видим информационное пространство. И, к сожалению, огромное количество, мягко говоря, сомнительной информации без проверки в первоисточнике", – добавил телеведущий.

Он также сообщил, что подал совместное с Кучеренко заявление о расторжении брака через ЗАГС и решили развестись мирно и цивилизованно. Помимо разъяснения ситуации знаменитость поделился своими мыслями о важности сохранения родственных ценностей.

"В каждой семье есть свои споры, недоразумения, ссоры. Это нормально. Но чувствуйте, идентифицируйте момент, когда в паре начинаются первые намеки уже на серьезные недоразумения. Не упускайте время, пока ситуация не стала неисправимой. Обязательно разговаривайте друг с другом, обсуждайте, не молчите. Довести ситуацию до развода – это очень плохо. И развод – это плохо. Берегите свои семьи и чувства", – отметил Дмитрий Комаров.

В начале 2025 года сетью ходили слухи о возможной измене со стороны Александры Кучеренко. У нее якобы был мужчина "на стороне", проживающий за границей. В частности, тогда намекнули, что их брак был фиктивным и выгодным обоим. Комаров якобы согласился на эти отношения ради имиджа, тогда как для Кучеренко это был способ скрыть настоящие романтические отношения.

В начале марта на сайте информационной системы нашли заявление о разводе супругов, которое было подано в Подольский районный суд Киева еще первого января 2025 года. Истцом был указан Дмитрий Комаров, а ответчиком – Александр Кучеренко.

Пара связала себя узами брака в мае 2019 года. Искра между ними пробежала в то время, когда путешественник был судьей на конкурсе красоты, в котором победила Кучеренко. Кстати, модель была партнером и наставником Комарова на шоу "Танцы со звездами". Знаменитости до последнего пытались скрывать свои отношения от общественности, поэтому журналист поделился подробностями признания только после того, как влюбленные официально стали мужем и женой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Комаров впервые за многие месяцы показался на фото и объяснил, почему его "потеряли" и чем все это время занимался ведущий.

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