'Мы были очень разъярены, даже плакали'. Светлана Тарабарова объяснила, почему Украина не победила на Детском Евровидении 2025

Музыкальный продюсер национального отбора на Детское Евровидение 2025 Светлана Тарабарова высказалась о результатах песенного конкурса. По словам исполнительницы, для нее и всей команды стало неприятным удивлением увидеть низкие оценки выступления представительницы Украины Софии Нерсесян от провесионального жюри из других стран. Тот факт, что юной артистке не удалось занять первое место Тарабарова связывает с вопросами политики.

Как отметила знаменитость, конечно, она хотела, чтобы Украина победила на Детском Евровидении 2025, поскольку для конкурса был создан достойный трек "Мотанка", который запал в душу зрителям и другим конкурсантам. Об этом она рассказала в комментарии для программы "Ранок у великому місті".

"Первые 15 минут мы все с командой были очень разъярены. Я даже плакала, София плакала, все мы плакали. Сто процентов – это политика. Как взрослое Евровидение, так и детское. Конечно, мы хотели победить. Нас очень удивили низкие оценки от жюри. От соседей получить ноль баллов очень больно", – сказала исполнительница.

По словам артистки, конкурсная композиция Софии Нерсесян стала настоящим хитом. Делегации из разных стран знали наизусть трек, более того, Украина заняла первое место по количеству телеголосований: "Людей же не подкупишь. Мы гордимся и говорим, что это первое место".

Финал Детского Евровидения 2025

Решающий этап песенного конкурса в этом году проходил в столице Грузии – Тбилиси. София Нерсесян достойно представила Украину на международной арене с песней "Мотанка", что является "манифестом о помощи от всех детей Украины защитить их жизни". Перформанс юной артистки произвел неизгладимое впечатление на зрителей, ведь в зале раздавались громкие аплодисменты.

Национальное жюри оценило выступление Нерсесян в 79 баллов. Самые высокие оценки, а именно 10, украинка получила от Сан-Марино и Черногории. Баллы от других стран-участниц распределились так: Мальта – 6, Хорватия – 8, Армения – 6, Ирландия – 3, Нидерланды – 4, Северная Македония – 4, Италия – 1, Португалия – 3, Испания – 2, Грузия – 6, Кипр – 5, Франция – 6, Албания – 5.

А вот страна-союзник Украины Польша не отдала артистке ни одного голоса. Такое развитие событий стало настоящим удивлением для комментатора Тимура Мирошниченко, чего он не смог скрыть во время прямого эфира.

В то же время от еврофанов София Нерсесян получила 98 баллов. Этот показатель стал самым высоким среди всех участников Детского Евровидения 2025.

Победу на песенном конкурсе одержала представительница Франции Лу Делез. Она вышла на сцену с лирической песней Ce monde ("Этот мир") и получила от жюри и зрителей 248 баллов.

