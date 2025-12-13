Франция победила на Детском Евровидении 2025: текст песни победителя и что известно о Лу Делезе

Франция одержала победу на песенном конкурсе Детское Евровидение 2025, который состоялся 13 декабря в Тбилиси, Грузия. 11-летняя француженка Лу Делез выступила с песней Ce monde ("Этот мир"). Ее лирическую песню оценили и зрители, и жюри.

В конкурсе приняли участие представители 18 стран, а голоса поступали из 188 стран мира. После подсчета голосов зрителей и национальных жюри именно французская участница заняла первое место, опередив других финалистов. Она получила 248 баллов. На втором месте оказалась Украина со 177 баллами.

Композиция Ce monde имеет очень важный смысл – она подчеркивает необходимость мира во всем мире, защиты окружающей среды и объединения людей.

Перевод песни Lou Deleuze — "Ce monde"

Почему ты так смотришь на меня

Такими большими глазами?

Будто я не понимаю

Насколько мир холоден

И что сегодня он несчастен

Я тоже имею право

Делать все возможное

Я бы хотела изменить историю

Чтобы вернулась надежда

Любовь и голубое небо

Передайте мне будущее

Прямо сейчас, на руки

И я помогу ему расцвести

Розами, жасмином

Дайте мне всю любовь

Даже ту, что угасает

И я снова зажгу день

И мир завтрашнего дня

Этот мир, этот мир, этот мир

Он твой, он мой

Этот мир, этот мир

Он твой, он мой

Этот мир, этот мир

Это мир завтрашнего дня

Мир завтрашнего дня

Ты можешь смеяться надо мной

Говори, что хочешь

Но я его не брошу

Слышишь, я борюсь

И еще сегодня я загадала желание...

Что известно о Лу Делез

Французская представительница родилась 23 марта 2014 года. Девочка происходит из музыкальной семьи, поэтому песня лилась в ее доме с раннего детства.

Лу начала сниматься в фильмах и телесериалах в возрасте 7 лет. Она появилась в таких проектах, как фильм "Зеленые духи" и "Ночь". В 2023 году она получила награду Unifrance как лучшая актриса на Каннском кинофестивале за роль в короткометражном фильме "Les dents du bonheur".

Кроме актерства, она сама пишет музыку и песни, играет на фортепиано и гитаре. Девочка восхищается Леди Гагой и Билли Айлиш, а также обожает животных. Лу живет со своей собакой Уму.

Школьница делилась, что обожает бабл-чай, пишет истории на печатной машинке, а также увлекается лыжами, верховой ездой, скалолазанием и игрой на музыкальных инструментах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выступила представительница Украины на Детском Евровидении 2025 София Нерсесян. Девушка представляла мощную песни "Мотанка" под номером 6.

