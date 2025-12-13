Детское Евровидение 2025: кто представит Украину, когда смотреть и как голосовать

Уже сегодня, 13 декабря, в столице Грузии – Тбилиси состоится финал песенного конкурса Детское Евровидение 2025. Украину на международной арене представит 10-летняя исполнительница София Нерсесян с композицией "Мотанка".

Всего на сцену музыкального соревнования в этом году выйдет 18 участников. OBOZ.UA расскажет все, что нужно знать о завершающем этапе песенного конкурса.

Где и когда смотреть Детское Евровидение

Финал конкурса, который будет проходить на арене Gymnastic Hall of Olympic City, начнется в 18:00 по киевскому времени. Трансляцию можно посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне. Культура", а также на платформе junior.eurovision.ua.

Кроме того, будет происходить специальный показ финального этапа Детского Евровидения с переводом на жестовом языке. Ее можно посмотреть на официальном сайте "Суспільне Євробачення".

Когда на сцену выйдет представительница Украины

София Нерсесян выступит на сцене Детского Евровидения 2025 под номером 6. Ее постановка насыщена большим количеством национальных мотивов и мало чем будет отличаться от версии, которую зрители видели в рамках Нацотбора.

Конкурсная композиция юной артистки – это "манифест о помощи от всех детей Украины защитить их жизни". Песня рассказывает о мощном украинском обереге – мотанку, которую, как сообщила артистка, она получила от военных.

Как отдать голос за Софию Нерсесян

Первый этап голосования открылся 12 декабря в 22:00 на сайте jesc.tv и продлится до начала прямого эфира конкурса. Второй начнется сразу после того, как представители всех стран покажут на международной арене свои творческие работы. Голосование будет происходить на том же ресурсе и продлится в течение 15 минут. Правила позволяют поддерживать юного артиста из своей страны, то есть украинцы могут отдавать голоса за Софию Нерсесян.

Имя победителя или победительницы определят по общему результату голосований: 50% балов от зрителей, а остальные 50% от членов жюри.

