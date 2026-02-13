Украину заливают "бодягой": по всей стране обнаружены десятки подпольных АЗС

В Украине было демонтировано 76 незаконных АЗС в 2025 году. А январе 2026 года – еще 22 таких объекта. В целом же, в прошлом году правоохранители обнаружили и изъяли с рынка нелегального топлива и соответствующего оборудования на сумму, превышающую 250 млн грн, что почти втрое больше, чем было в 2024-м.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

В 2025 году легальная выручка операторов АЗС выросла на 23,06 млрд грн – до 403,47 млрд грн.

А в IV квартале года (октябрь-декабрь) было зафиксировано увеличение объемов продаж топлива.

Это, утверждается, свидетельствует о возвращении части рынка в легальное поле. Что "способствует увеличению налоговых поступлений".

При этом подчеркивается: украинцы могут присоединиться к борьбе с нелегальными заправками и поддельным топливом. Для этого в БЭБ создали телеграмм-бот StopShadowBot, "по которому можно сообщить о незаконной деятельности на рынке".

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В свою очередь, отметим: некачественный бензин может нанести большой вред автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Одесской области разоблачили 9 нелегальных АЗС, торговавших фальсификатом. В частности, на этих заправках, не имея соответствующих документов, украинцам заливали бензин, дизтопливо и автогаз неизвестного происхождения.

