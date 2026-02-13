Украинского фигуриста заставили выйти на один лед с россиянином, выступающим в шоу пропагандиста: на Олимпиаде-2026 продолжается травля наших спортсменов

Позорную позицию МОК и организаторов Олимпиады в отношении Украины мы уже увидели в истории с дисквалификацией скелетониста Владислава Гераскевича из-за его "шлема памяти", но травля украинцев продолжилась и в фигурном катании. Мало того, что нашего единственного представителя Кирилла Марсака поставили в одну разминку с "нейтральным" россиянином, так еще и заставили выступать после него.

Видео дня

После рекордной для себя короткой программы 21-летний Марсак занимал высокое 11 место с оценкой в 86,89 балла, тогда как так называемый нейтральный россиянин Петр Гуменник занимал 12 позицию, набрав 86,72 балла. Таким образом в произвольном прокате спортсмены оказались в одной разминке, что уже является ударом для фигуриста из Херсона, чей родной город был оккупирован российскими террористами.

Но у организаторов соревнований не хватило ни клепки, ни такта, ни человечности, чтобы хотя бы попытаться развезти их по времени. И в итоге, Марсак выходил на лед и готовился откатать свою произвольную программу, напичканные россиянами трибуны в Милане устроили овации посланцу Кремля, который катался в военной форме в шоу пропагандиста Ильи Авербуха и все равно получил разрешение на выступление на Олимпиаде-2026.

Это все беснование и специально громкие возгласы "Браво" все же повлияли на Кирилла, который не смог так же блестяще откатать и вторую программу в Италии. За свое выступление он получил 137,28 балла и 224,17 – в сумме.

Кстати, показалось, что россияне снова протянули на трибуны "триколор", хотя МОК запрещает демонстрацию символики страны-террористки на Играх. Но кого уже удивляют двойные стандарты от этой пророссийской организации?

Напомним, что Марсак уже демонстрировал высокий уровень на чемпионате Европы-2026, завершив соревнования восьмым, что стало лучшим результатом Украины за 26 лет. Тогда за короткую программу Кириллу поставили 76.92 балла.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне на ОИ-2026 пронесли флаг ради своего фигуриста-чемпиона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!