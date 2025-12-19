Страна-победитель Детского Евровидения 2025 отказалась принимать конкурс: право может перейти к Украине

11-летняя французская исполнительница Лу Делез одержала победу в финале Детского Евровидения 2025, тем самым завоевав право для родины принимать международный песенный конкурс в следующем году, однако этого так и не произойдет. Общественный вещатель Франции France Télévisions официально заявил, что страна отказалась проводить музыкальное соревнование в 2026-м.

Главной причиной принятия такого решения стали значительные финансовые ограничения. Чтобы сбалансировать смету на 2026 год, вещателю придется сэкономить 140 миллионов евро. Об этом говорится в бюджетном плане компании.

Как отметили в заявлении France Télévisions, для достижения финансовой стабильности им придется уменьшить расходы на сетку вещания, увеличить частоту ретрансляции оригинальных программ, закрыть некоторые шоу и, возможно, даже продать права на трансляцию нескольких спортивных событий. Кроме того, компания хочет сократить численность персонала и продать недвижимое имущество. Не входит в планы вещателя и организация масштабного конкурса Детское Евровидение 2026.

Стоит отметить, что Франция не впервые отказывается от проведения музыкального соревнования. В 2023 году первое место на Детском Евровидении заняла француженка Зои Клозюр, однако в 2024-м шоу приняла Испания, представительница которой забрала "серебро". Такая же практика применялась и в рамках взрослой вариации песенного конкурса. В 2022-м на Евровидении победила украинская группа Kalush Orchestra, но из-за войны соревнования в следующем году перенесли в Великобританию.

Поэтому на этот раз право проводить Детское Евровидение 2026 может перейти к Украине. Юная представительница нашей страны София Нерсесян заняла в финале песенного конкурса второе место с треком "Мотанка".

Напомним, что решающий этап Детского Евровидения 2025 состоялся 13 декабря в столице Грузии – Тбилиси. Победу одержала француженка Лу Делез с композицией Ce monde ("Этот мир"). От зрителей и национального жюри исполнительница получила 248 баллов. Перформанс Софии Нерсесян оценили в 177 голосов.

