'Буду стоять рядом на Майдане': Кошта посетит Киев в годовщину полномасштабного вторжения РФ

Президент Европейского совета Антониу Кошта выразил поддержку Украине. Он сообщил, что 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной российской агрессии, он прибудет в Киев, чтобы стоять на Майдане Незалежности с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Кошта написал на своей странице в соцсети Х. С гарантом он встретился в пятницу, 13 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Это была важная встреча, организованная канцлером Германии Фридрихом Мерцом для обсуждения ситуации в Украине и подведения итогов последних событий в мирных переговорах, отметил Кошта.

"Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение устоявшегося мира. Недавнее соглашение об обмене пленными является положительным шагом вперед", – написал он.

Целью ЕС является продолжение оказания Украине поддержки в процессе достижения мира. Кошта заверил, что Евросоюз продолжит оказывать Киеву всестороннюю поддержку – политическую, военную и финансовую, а также вступления Украины в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля прибыл на конференцию по безопасности в Мюнхене. Он провел встречу с партнерами в Берлинском формате, в ходе которой политики обсудили политические и военные вопросы.

В ней приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

