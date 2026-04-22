Мужу Оли Поляковой, который до сих пор пользуется кнопочным телефоном, сделали неожиданный подарок после скандального интервью

Мужу певицы Оли Поляковой Вадиму Буряковскому, который до сих пор пользуется кнопочным телефоном и не имеет соцсетей, подарили современный мобильный после резонансного интервью Дмитрию Гордону.

Об этом рассказал продюсер артистки Михаил Ясинский в разговоре со Славой Деминым. По его словам, после выхода на публику Вадима начали узнавать на улицах и даже просить совместные фото. Один из таких случаев завершился неожиданным подарком – в магазине, где его узнали, мужу Поляковой вручили новый мобильный телефон.

"Вадика узнают на улице, с ним фотографируются. На днях какой-то магазин его узнал и подарил телефон мобильный", – рассказал Ясинский.

Продюсер также прокомментировал личность Буряковского, отметив, что несмотря на отсутствие современных гаджетов, тот хорошо чувствует людей и время. В частности, Ясинский подчеркнул, что муж Поляковой является важным для него человеком, который в разные моменты жизни делал значимые поступки.

"Вадик, несмотря на то, что у него кнопочный телефон, как-то чувствует время, чувствует людей в нем, с ним очень интересно. Возможно, он не близкий друг, но очень интересный для меня человек, очень важный для меня человек, потому что в разные моменты жизни он играл очень важную роль, даже не очень напрягаясь", – признался продюсер.

После скандального интервью Оля Полякова рассказывала, что ее муж не пользуется сматфонами, предпочитая простой кнопочный телефон. Однако уже во время записи второй части интервью с Буряковским он появился в кадре с новеньким сенсорным телефоном.

Посреди записи разговора артистка позвонила избраннику по видеосвязи и четко дала понять, что пытается контролировать заявления, которые члены их семьи делают в публичном пространстве. Полякова приказным тоном обратилась к Буряковскому с призывом обсуждать только истории из собственной жизни и не трогать ее друзей, кроме того заявила, что муж больше не будет давать интервью.

Активность вокруг Буряковского в сети возникла после его интервью Дмитрию Гордону, где он резко высказался о телеведущей Маше Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве. В частности, бизнесмен заявил, что ведущая "не такая открытая" в реальной жизни, а также назвал Хромаева "мажором".

Эти слова вызвали широкий резонанс. Оля Полякова публично дистанцировалась от позиции мужа, отметив, что не разделяет его мнения, и извинилась перед Ефросининой и ее семьей. Она подчеркнула, что уважает подругу и считает ее семью примером достойных и крепких отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, после этого артистка отдельно обратилась к теме публичных высказываний, заявив, что оскорбительные оценки в отношении близких людей не являются нормой. В комментариях под ее сообщениями пользователи разделились: часть поддержала позицию певицы, другие настаивали, что супруги должны решать подобные вопросы приватно.

