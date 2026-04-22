Мужу Оли Поляковой, который до сих пор пользуется кнопочным телефоном, сделали неожиданный подарок после скандального интервью

Катерина Галущенко
Мужу певицы Оли Поляковой Вадиму Буряковскому, который до сих пор пользуется кнопочным телефоном и не имеет соцсетей, подарили современный мобильный после резонансного интервью Дмитрию Гордону.

Об этом рассказал продюсер артистки Михаил Ясинский в разговоре со Славой Деминым. По его словам, после выхода на публику Вадима начали узнавать на улицах и даже просить совместные фото. Один из таких случаев завершился неожиданным подарком – в магазине, где его узнали, мужу Поляковой вручили новый мобильный телефон.

"Вадика узнают на улице, с ним фотографируются. На днях какой-то магазин его узнал и подарил телефон мобильный", – рассказал Ясинский.

Продюсер также прокомментировал личность Буряковского, отметив, что несмотря на отсутствие современных гаджетов, тот хорошо чувствует людей и время. В частности, Ясинский подчеркнул, что муж Поляковой является важным для него человеком, который в разные моменты жизни делал значимые поступки.

"Вадик, несмотря на то, что у него кнопочный телефон, как-то чувствует время, чувствует людей в нем, с ним очень интересно. Возможно, он не близкий друг, но очень интересный для меня человек, очень важный для меня человек, потому что в разные моменты жизни он играл очень важную роль, даже не очень напрягаясь", – признался продюсер.

После скандального интервью Оля Полякова рассказывала, что ее муж не пользуется сматфонами, предпочитая простой кнопочный телефон. Однако уже во время записи второй части интервью с Буряковским он появился в кадре с новеньким сенсорным телефоном.

Посреди записи разговора артистка позвонила избраннику по видеосвязи и четко дала понять, что пытается контролировать заявления, которые члены их семьи делают в публичном пространстве. Полякова приказным тоном обратилась к Буряковскому с призывом обсуждать только истории из собственной жизни и не трогать ее друзей, кроме того заявила, что муж больше не будет давать интервью.

Активность вокруг Буряковского в сети возникла после его интервью Дмитрию Гордону, где он резко высказался о телеведущей Маше Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве. В частности, бизнесмен заявил, что ведущая "не такая открытая" в реальной жизни, а также назвал Хромаева "мажором".

Эти слова вызвали широкий резонанс. Оля Полякова публично дистанцировалась от позиции мужа, отметив, что не разделяет его мнения, и извинилась перед Ефросининой и ее семьей. Она подчеркнула, что уважает подругу и считает ее семью примером достойных и крепких отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, после этого артистка отдельно обратилась к теме публичных высказываний, заявив, что оскорбительные оценки в отношении близких людей не являются нормой. В комментариях под ее сообщениями пользователи разделились: часть поддержала позицию певицы, другие настаивали, что супруги должны решать подобные вопросы приватно.

