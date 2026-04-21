Полный стадион в Испании устроил овации футболисту сборной Украины уже на 7-й минуте матча. Видео

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отметился скоростным голом в 33-м туре чемпионата Испании. 28-летний футболист сборной Украины забил "Бетису" уже на 7-й минуте встречи.

После непродолжительной позиционной атаки "Бетис" потерял мяч в нападении, его подхватил аргентинский форвард Клаудио Ечеверри, обыграл нескольких защитников, но пробить не удалось. Мяч отскочил к Цыганкову и тот с первого раза поразил ворота.

После этого украинец подбежал к трибунам, которые устроили ему стоячую овацию.

Этот мяч позволил украинцу войти в десятку лучших бомбардиров в истории клуба: больше него за "Жирону" отличились только девять футболистов.

Для 28-летнего футболиста этот гол стал первым с 23 февраля, когда он забил в ворота "Алавеса" в матче, завершившемся со счетом 2:2.

В текущем сезоне Цыганков провел 28 матчей, в которых записал на свой счет 7 голов и 4 ассиста.

