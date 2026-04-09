'Как ты сбежал? Я же тебя закрыла!' Звонок Поляковой мужу во время второго интервью пролил свет на то, что происходит в их семье

Муж украинской певицы Оли Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский, во второй раз пришел на интервью к Дмитрию Гордону, однако на этот раз их общение не обошлось без вмешательства исполнительницы. Посреди записи разговора знаменитость позвонила избраннику по видеосвязи и четко дала понять, что пытается контролировать заявления, которые члены их семьи делают в публичном пространстве.

Полякова приказным тоном обратилась к Буряковскому с призывом обсуждать только истории из собственной жизни и не трогать ее друзей, кроме того заявила, что муж больше не будет давать интервью. Телефонный разговор между супругами был опубликован на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

Узнав, что Вадим Буряковский снова пришел на интервью, Оля Полякова сразу произнесла ироничную фразу: "Как ты сбежал? Я же тебя закрыла и ноги сломала!", на что предприниматель в таком же юмористическом формате ответил: "Ты забыла, что у нас два выхода из квартиры? Ты забыла замуровать".

Однако впоследствии артистка начала говорить более серьезно и напомнила Вадиму Буряковскому, что он появляется в информационном пространстве не просто как отдельная личность, а ее муж. Из-за этого Оля Полякова запретила избраннику высказываться о ее близком окружении, вероятно, намекнув на скандальные заявления предпринимателя о Маше Ефросининой. В предыдущем интервью Буряковский раскрыл, что ведущая в реальной жизни намного застенчивее, чем перед камерами, а ее мужа назвал "мажором", из-за чего певице даже пришлось публично извиняться.

"Ты Вадик, по волнам своей памяти плавай, а я о своих волнах сама расскажу. Ты там находишься не как сам, а как мой муж. Обсуждай своих друзей, а моих не трогай. Я могу точно пообещать, что он к тебе, Дима, пришел в последний раз. Вадим, ты там попрощайся со всеми. Разговаривайте, но не договаривайтесь до такого, что было в прошлый раз", – сказала исполнительница.

После слов жены Вадим Буряковский с улыбкой отметил, что теперь его "карьера закончилась" и зрители его больше не увидят.

"Это привычная ситуация. У нас все время так: шаг вправо, шаг влево – расстрел. У нас дома такой порядок, что я, как "главный хозяин", сказал: "Не вылезу из-под стола", значит не вылезу", – подытожил бизнесмен.

