Бриедис впервые признался, что случилось с Усиком перед боем

Бывший чемпион мира по боксу Майрис Бриедис прокомментировал подготовку Александра Усика к их совместном поединку в 2018 году, отметив, что у украинца могли быть проблемы со здоровьем перед выходом на ринг.

Бриедис заявил, что перед боем у Усика на губе был герпес, что, по его оценке, может указывать на сниженный иммунитет и сильные нагрузки на организм в период подготовки. Латвиец добавил, что и сам не считает свою форму идеальной на тот момент, поэтому оба спортсмена, по его мнению, подошли к поединку не в оптимальном состоянии.

При этом экс-чемпион подчеркнул, что бой получился конкурентным и продолжает обсуждаться до сих пор. Он также отметил, что важнее текущее состояние спортсмена, а не прошлые достижения, и подчеркнул необходимость поддерживать физическую форму постоянно.

Напомним, что Александр Усик встречался с Бриедисом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. После боя наш соотечественник признал, что это был один из самых тяжелых боев в его карьере. Поединок прошел 27 января 2018 года в Риге, на кону стояли пояса WBC и WBO.

Сам бой получился крайне напряженным. В первой половине Бриедис действовал активно и навязывал борьбу, однако ближе к концовке Усик прибавил и перехватил инициативу.

Победителя определили судьи раздельным решением: дважды 115:113 и 114:114 в пользу украинского боксера.

Промоутер Усика Александр Красюк позже отмечал, что результат был на грани и все могло закончиться иначе. По его словам, итог зависел от оценки последнего раунда, который в одном из вариантов судейских записок мог изменить исход боя.

