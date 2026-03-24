Муж Оли Поляковой завел соцсети после скандального интервью и стал звездой с первого же поста: что он написал

Человек певицы Оли Поляковой – бизнесмен Вадим Буряковский – внезапно завел страницу в соцсети Threads после скандального интервью Дмитрию Гордону. Уже некоторое время украинцы не могут "отойти" от его разговора с журналистом, а лицо предпринимателя уже стало мемом. Именно поэтому интернет-пользователи просили артистку пригласить избранника в публичное пространство.

Хотя ранее Полякова утверждала, что ее муж пользуется кнопочным телефоном, однако в Threads он все же появился. Более того, свою страницу он подписал: "Тот самый Вадик".

Первым постом Буряковского была вырезка из интервью Гордону, где он смеется. "Завел тредс. Само как-то получилось", – написал он.

Из комментариев понятно, что приняли в комьюнити "тредчан" его тепло. Там появились, в частности, реакции телеведущих Леси Никитюк и Алины Шаманской и даже певицы Ирины Билык.

"Вадик".

"Вадик, это точно ты?"

"Только чур – вы самостоятельно будете вести Threads! Без редактирования и утверждения".

"Так вы теперь будете нашей "леди Вислдаун" в мире Threads?!" (отсылка к сериалу "Бриджертоны")

"Оля Полякова, подписываться или кто-то шутит?"

"Это тот случай, когда не будучи ни на сцене, ни часто на телеэкранах, благодаря лишь одному позитивному, ироничному, жизненному интервью, Вадик стал не менее популярен, чем Оля".

"Оля говорила, что у вас кнопочный телефон, и вы в интернете не сидите. Но у вас теперь прайм эра и много фанатов".

На последний комментарий откликнулась сама Полякова. "То он на кнопочном завел!" – пошутила она.

В общем первый пост Буряковского за 16 часов собрал более 800 комментариев и более 25 тысяч лайков.

Активность вокруг Буряковского в сети возникла после его интервью Дмитрию Гордону, где он резко высказался о телеведущей Маше Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве. В частности, бизнесмен заявил, что ведущая "не такая открытая" в реальной жизни, а также назвал Хромаева "мажором".

Эти слова вызвали широкий резонанс. Оля Полякова публично дистанцировалась от позиции мужа, отметив, что не разделяет его мнения, и извинилась перед Ефросининой и ее семьей. Она подчеркнула, что уважает подругу и считает ее семью примером достойных и крепких отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, после этого артистка отдельно обратилась к теме публичных высказываний, заявив, что оскорбительные оценки в отношении близких людей не являются нормой. В комментариях под ее постами пользователи разделились: часть поддержала позицию певицы, другие настаивали, что супруги должны решать подобные вопросы приватно.

