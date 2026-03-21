'Была шокирована': Оля Полякова публично попросила прощения у своей подруги Маши Ефросининой за резкие слова мужа о ее семье

Украинская певица Оля Полякова отреагировала на громкое интервью своего мужа, бизнесмена Вадима Буряковского, в котором он несколько резко высказался о Маше Ефросининой и ее возлюбленном Тимуре Хромаеве. Предприниматель заявил, что ведущая в жизни совсем не такая открытая, как перед камерами, а вот ее избранника назвал "мажором". Исполнительница не смогла оставить такие фразы в сторону подруги без внимания, поэтому публично попросила у нее прощения и подчеркнула, что совсем не согласна с мнением мужа.

По словам Оли Поляковой, она считает Ефросинину и Хромаева примером крепкой и счастливой пары, поэтому негативные высказывания Буряковского стали для нее настоящим шоком. Об этом знаменитость сообщила в новом посте на личной странице в Instagram.

"Я искренне уважаю Машу, Тимура и их семью. Для меня это пример достойных, крепких и долговременных отношений, к которым есть только уважение. Именно поэтому мне было крайне неприятно услышать слова моего мужа в сторону Маши и ее семьи – я их не разделяю и, откровенно говоря, была шокирована его заявлениями, которые могли сделать больно важным для меня людям", – написала артистка.

Оля Полякова акцентировала внимание на том, что близкие люди не всегда имеют одинаковые мысли, поэтому призвала аудиторию не объединять позицию Вадима Буряковского и ее в одно целое. В конце сообщения певица добавила: "Я считаю, что за это нужно попросить прощения! Мне жаль!".

Что сказал Вадим Буряковский

В интервью Дмитрию Гордону предприниматель откровенно признался, что ему нравится Маша Ефросинина на сцене и в различных шоу, однако заметил, что вне объективов камер она другая. По словам Буряковского, ведущая в реальной жизни гораздо скромнее, а вот открываться начала исключительно благодаря помощи его жены.

"Она в жизни не такая открытая.Оля сильно ей помогла, благодаря Оле она так открылась. Посмотри первые передачи – она такой не была", – высказался предприниматель.

Кроме того, как сказал Вадим Буряковский, после завершения сотрудничества с Юрием Горбуновым на "Новом канале" Маша Ефросинина несколько трансформировалась и постоянно пытается доказать окружающим, что во всем лучшая.

Прошелся бизнесмен и по Тимуру Хромаеву. Буряковский вспомнил ситуацию, когда случайно обидел Машу Ефросинину и ее мужа, поэтому они просто собрались и поехали домой. Бизнесмен не может точно вспомнить, какую именно фразу тогда сказал, однако заверил, что в ней не было ничего пренебрежительного.

"Видимо, сказал не в том тоне. Ну я не мог ничего такого оскорбительного сказать. Возможно, какой-то повод был. Тимур же из мажоров, а мажорам все тяжело переживать. Чтобы всего достичь, он палец о палец не ударил", – отметил Буряковский.

