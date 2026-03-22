'Он озвучил мнение большинства украинцев': Полякова встала на сторону Ефросининой в скандале со своим мужем, но нарвалась на хейт

Певица Оля Полякова во второй раз публично отреагировала на скандальное интервью мужа, бизнесмена Вадима Буряковского, в котором он резко высказался о лучшей подруге своей жены Маше Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве. Артистка дистанцировалась от слов мужа, попросила прощения у подруги и заявила, что не разделяет его позицию.

После волны критики певица опубликовала новое сообщение в Threads, в котором резко ответила на заявления своего избранника.

"Интересно, а в какой момент давать публичные оценки происхождению друзей своих близких, обсуждать их материальное состояние, состояние жилья, куда тебя пригласили, обесценивать их работу стало нормой, а извиниться за это – нет?" – возмутилась Полякова.

В комментариях под сообщением пользователи разделились на два лагеря. Некоторые поддержали артистку, отметив, что она поступила правильно, публично обозначив собственную позицию. Другие же настаивали, что "смысл брака – поддерживать мужа публично, даже если он не прав", и советовали выяснять подобные вопросы частным образом, а не выносить их в публичное пространство.

Также звучали мнения о том, что Буряковский имеет право на собственную позицию и не нуждается в публичных извинениях со стороны жены. Часть комментаторов обратила внимание, что супруги могут иметь разные взгляды, и это не является основанием для осуждения. В то же время другие пользователи поддержали Полякову, отметив, что оскорбительные высказывания в адрес знакомых не являются нормой, независимо от формата – частного или публичного.

Сам скандал возник после интервью Вадима Буряковского Дмитрию Гордону. Бизнесмен заявил, что Маша Ефросинина в реальной жизни "не такая открытая", как на экране, и предположил, что она изменилась со временем. По его словам, открытость ведущей частично сформировалась благодаря влиянию Поляковой.

Кроме того, Буряковский высказался и о Тимуре Хромаеве. Он назвал его "мажором" и заявил, что ему якобы было легче добиваться успеха. Также бизнесмен вспомнил ситуацию, когда, по его словам, случайно оскорбил супругов, после чего они покинули встречу.

"Видимо, сказал не в том тоне. Ну я не мог ничего такого обидного сказать. Возможно, какой-то повод был. Тимур же из мажоров, а мажорам все тяжело переживать. Чтобы всего достичь, он палец о палец не ударил", – отметил Буряковский.

Как писал OBOZ.UA, Оля Полякова, комментируя эти заявления, подчеркнула, что считает Ефросинину и Хромаева примером крепких и достойных отношений. Она подчеркнула, что была шокирована словами мужа и считает необходимым извиниться за ситуацию, которая могла оскорбить близких для нее людей.

"Я искренне уважаю Машу, Тимура и их семью. Для меня это пример достойных, крепких и долговременных отношений, к которым есть только уважение. Именно поэтому мне было крайне неприятно услышать слова моего мужа в сторону Маши и ее семьи – я их не разделяю и, откровенно говоря, была шокирована его заявлениями, которые могли сделать больно важным для меня людям", – написала артистка.

