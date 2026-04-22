Сеть магазинов U420, которая продавала психотропы, организовала банда во главе с наркобароном 'Мексиканцем': в полиции раскрыли громкие детали

Украинские правоохранители разоблачили масштабную систему незаконного заработка и влияния, организованного преступной группировкой "Химпром" с российскими корнями. Преступники организовали наркоторговлю через сеть магазинов U420, мошеннические call-центры для обмана граждан Европейского Союза и совершали насильственные преступления.

Организатору, который называл себя "Мексиканцем", и трем участникам этой группы сообщено о подозрении, двое из них задержаны. Подробности преступлений и масштабной многолетней операции по раскрытию деятельности "Химпрома" раскрыли в Национальной полиции и в Офисе генерального прокурора Украины.

Полиция разоблачила участников преступной группировки "Химпром"

Как рассказали в Нацполиции, в рамках десятков уголовных производств полицейские провели тысячи оперативных мероприятий и задокументировали механизм функционирования преступной инфраструктуры. И на днях правоохранители провели две масштабные спецоперации на территории государства.

Сейчасуже объявлены подозрения участникам преступного сообщества, включая ее лидера. Это 36-летний гражданин РФ, называющий себя "Мексиканцем". С 2019 года главарь преступного объединения находится в международном розыске. Скрываясь за границей, "Мексиканец" продолжал дистанционно координировать деятельность членов преступной сети и распределение финансовых потоков.

По данным Нацполиции, группировка имела масштабную разветвленную структуру, четкую иерархию иосуществляла влияние на различные сферы деятельности государства.

Внутри сообщества действовало отлаженное распределение ролей: одни участники отвечали за изготовление наркотиков, другие – за информационное сопровождение, дискредитацию и давление через медиа на тех, кто препятствовал их противоправной деятельности.

"Полицейских, которые разоблачали сообщество, преследовали. Оппоненты становились мишенью. Правоохранители задокументировали более 30 фактов насильственных преступлений, совершенных участниками "Химпрома" или по их заказу", – указано в сообщении НПУ.

Преступники из "Химпрома" стояли за продажей синтетических наркотиков через сеть U420

Одним из направлений деятельности "Химпрома" была сеть магазинов под брендами "U420". Публично эти торговые точки позиционировались как магазины продукции на основе CBD. Но под прикрытием легальной торговли было организовано производство, фасовка, перевозка, хранение и сбыт продукции с содержанием психотропных веществ.

"В рамках спецоперации по ликвидации мест незаконного производства, фасовки и сбыта проведено более 280 обысков в Киеве и 10 областях. Изъято десятки тысяч литров готовой продукции и экстрактов, более 12 тыс "джоинтов", 20 тыс таблеток, сладости с содержанием запрещенных веществ, оборудование, упаковочные материалы, более 300 мобильных телефонов, более тысячи банковских карточек, 145 печатей, документы и наличные", – рассказали в ОГПУ.

Ориентировочная стоимость изъятого – более 75 млн грн. Также арестованы 416 счетов субъектов хозяйствования, которые, по данным следствия, были задействованы в схеме.

