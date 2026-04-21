'Мы ведем гонку со временем': глава генштаба Чехии сравнил текущую ситуацию с безопасностью в Европе с периодом Холодной войны

Европа оказалась в самой сложной ситуации в сфере безопасности со времен завершения Холодной войны, а риск крупного конфликта стал вполне реальным. В то же время страны фактически "соревнуются со временем", чтобы избежать масштабной трагедии.

Видео дня

Об этом заявил начальник Генерального штаба Чешской Армии Карел Ржегка на открытии конференции по вопросам гражданско-военного сотрудничества CASE26, которая проходит в Праге 21-22 апреля. Его цитирует Seznam Zprávy.

Война в Европе – это реальный сценарий

По словам Ржегки, страны Европы наконец осознали, что война на континенте — это не абстрактная угроза, а реальный сценарий.

"Мы находимся в самой сложной ситуации безопасности со времен окончания Холодной войны. Со всем, что я знаю, со всем моим опытом, я абсолютно уверен, что мы ведем гонку со временем, чтобы избежать трагедии в Европе", – подчеркнул он.

Размытые границы войны

Генерал также обратил внимание на то, что современные конфликты больше не имеют четких границ. По его словам, разница между миром, кризисом и войной становится все более тонкой и размытой.

"Наши противники это хорошо понимают", – отметил глава Генштаба Чешской Армии.

Ржегка объяснил, что война сегодня не обязательно начинается с пересечения границы танками. Он обратил внимание на то, что Россия и ее союзники действуют ниже порога открытой войны — они тестируют слабые места демократических стран, распространяют нестабильность и подрывают доверие между обществом и государственными институтами.

Одной только сильной армии недостаточно

В то же время генерал подчеркнул, что одной только сильной армии уже недостаточно – ключевым элементом сдерживания и обороны становится устойчивость общества.

По словам военачальника, недостаточно иметь сильные вооруженные силы, важно также функционирование институтов, гражданской инфраструктуры и всего общества.

"Если мы хотим сдержать агрессора, недостаточно иметь сильные вооруженные силы, противник должен видеть сплоченное общество. Институты, которые функционируют даже под давлением. Защищенную и устойчивую инфраструктуру. Население, которое проинформировано и подготовлено", – объяснил Ржека.

Он добавил, что ключевым фактором сдерживания потенциального агрессора является готовность к кризису и способность сотрудничать между государственной администрацией, армией и гражданской сферой. Когда кризис уже начался, слишком поздно начинать строить связи между институтами.

Карел Ржегка также отметил важность общественного доверия, которое является одним из важнейших факторов устойчивости. По его словам, общество, которое доверяет своим институтам, менее уязвимо и лучше справляется с давлением. Здесь он также привел в пример Украину, которая, по его словам, кроме военной обороны, также продемонстрировала высокий уровень социальной устойчивости, функционирования институтов и привлечения населения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генерал Ржегка сказал, что большинство военных руководителей стран НАТО не исключают, что Россия может решиться атаковать территорию Альянса до 2029 года. Генерал отметил, что для надежного сдерживания нужно иметь реальные оборонительные возможности и мощности, а также волю использовать такие инструменты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!