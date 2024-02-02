Муж изменил с подругой, а родители называли 'позорищем': 'Мисс Украина Вселенная' Ангелина Усанова откровенно рассказала об унижении в семье

Представительница "Мисс Украина Вселенная-2023" певица и волонтер Ангелина Усанова имела строгое и нелегкое детство. Она воспитывалась в семье учителей, родители ее часто унижали, остро осуждали плохое поведение и даже крушили только подаренные подарки. Кроме тяжелого опыта взросления, на судьбу Усановой также пришлось большое количество измен от мужа, которые она каждый раз прощала.

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О своих трудных отношениях "Мисс Украина Вселенная-2023" рассказала в новом интервью Славе Демину. В детстве единственным ее утешением были танцы, в более юном возрасте – пение, но именно музыка помогала уйти от реальности.

"Я не любила возвращаться домой. Я любила танцевать... Под дождем. Я чувствовала такую свободу в музыке, в танце. Это был мой такой бунт, моя свобода, мое выражение", – рассказала Усанова.

Профессия родителей также оказала большое влияние на ее воспитание. Они более требовательно относились к успехам певицы в школе и, как она утверждает, не давали достаточно любви.

"Быть ребенком учителей, это всегда сидеть ровно, это, если ты сделаешь какую-то помарочку в тетради, вся твоя тетрадь вырывается, это всегда быть отличницей, это всегда быть примером для других. Это жесткая дисциплина и не очень много любви. Папа мог разбить мой подарок, который он мне подарил на День рождения. От эмоций, как я себя как-то повела", – рассказала Ангелина.

К слову, родители не сдерживались в эмоциях и говорили еще маленькой будущей представительнице Украины на "Мисс Вселенная-2023" все, что думали в тот момент. Певица со временем прорефлексировала детские травмы, но на это ушло около трех лет.

"Меня называли такими словами, как "ты – позорище" и так далее, когда были моменты в моем обучении или поведении. "Позорище", "ты – говно", "ты – никто"... Мне нужно было года три работы с психологом, чтобы перейти эту пластинку на фоне, которая мне всегда говорит эти слова, что я слышала в детстве. Много сил нужно было, чтобы внутренняя Я, внутренняя Ангелина, наоборот говорила: нет, ты не такая, нет, ты самая лучшая, нет, ты добрая, нет, ты талантлива. Я нашла в себе силу, которая была сильнее тех голосов родителей в детстве", – поделилась Ангелина.

Впрочем, брат, несмотря на ситуацию, всегда пытался ее защитить и успокоить: "Мой брат для меня герой, который меня всегда защищал. Он младше меня на два года, но он всегда был для меня поддержкой. Сейчас то же самое".

Впоследствии возникла новая проблема в жизни Усановой: ее предал муж с лучшей подругой. Она до последнего не могла поверить, что потеряла любимого человека, но когда личные вещи оказались за дверью общей квартиры, пришлось смириться. В частности, об измене мужчина рассказал самостоятельно, когда певица находилась в другом городе.

"Мы были очень молоды, когда встретились. Мне было 17, ему было 22. Мы вместе наломали много дров. У них уже есть дети, у них семья. Я узнала об измене по телефону, когда был ковид. Мне звонят и говорят: "Все, Наталья живет у нас дома. У нас отношения". А я в это время в Киеве. Я не верю. Я до последнего ему давала возможность сложить в кучу себя, понять, что он делает. Я готова была принять любое его решение. Вещи он сам упаковал в картоніе коробки и просто мне отправил. После этого мы встретились, чтобы подписать документы о расторжении брака и один раз увиделись в магазине", – рассказала волонтер.

Впрочем, она заметила, что измена была не первой. Усанова знала обо всех предыдущих женщинах и каждый раз прощала.

Как сообщал OBOZ.UA, Ангелина Усанова представляла Украина на "Мисс Вселенная-2023" в Сальвадоре, но не попала в 20-ку лучших. Причем, на конкурсе организаторы ее посадили за один стол с россиянкой, но певица не отсела, а только выглядела недовольно.

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